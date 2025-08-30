ETV Bharat / state

கார்ப்பரேட் வணிக நிறுவனங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் தடை விதிக்க வேண்டும்: வணிகர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்! - TRADERS ASSOCIATION PROTEST

வரி விதிப்பு என்கிற பெயரில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்திய வணிகர்களை மிரட்டி பணிய வைக்க முடியாது என தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க தலைவர் விக்கிரமராஜா கூறியுள்ளார்.

Published : August 30, 2025 at 5:52 PM IST

திருச்சி: கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் ஆன்லைன் வர்த்தகம் மற்றும் உள்ளூர் சில்லறை வணிகத்தில் ஈடுபடுவதை கண்டித்து வணிகர் சங்க பேரமைப்பு சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பின் சார்பில் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் சில்லறை வர்த்தகம் மற்றும் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவதை கண்டித்து திருச்சி வயலூர் சாலையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

வயலூர் சாலை வாசன் வேலி பகுதியில் டி மார்ட் நிறுவனம் அமைக்கப்படுவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், அந்த பகுதியில் டி மார்ட் நிறுவனம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து வணிகர் சங்கம் சார்பில் அங்கு போராட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் விக்கிரமராஜா தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில், சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் கோவிந்தராஜீலு உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் , அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட், ரிலையன்ஸ், டி மார்ட் போன்ற கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் சில்லறை வணிகத்தை கபளீகரம் செய்து வருகிறது.

இதிலிருந்து வணிகர்களை மீட்பதற்கும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். தற்போது திருச்சி, வயலூர் சாலையில் டி மார்ட் புதிய நிறுவனம் தொடங்குவதற்கு கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதனை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும், கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள், ஆன்லைன் வர்த்தகம் மற்றும் உள்ளூர் சில்லறை வணிகத்தில் ஈடுபடுவதை தடுக்க வேண்டும். உள்ளூர் வணிகத்தை பாதுகாப்பதற்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் சிறப்பு சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன் வைக்கப்பட்டது.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கத் தலைவர் விக்கிரமராஜா, “நாம் வெளிநாட்டு கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை மட்டுமல்ல, உள்நாட்டு கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களையும் எதிர்க்க வேண்டும். கார்ப்பரேட் வணிக நிறுவனங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் தடை விதிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்தோம். அதனை பரீசிலிக்குமாறு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கேரளாவில் கார்ப்பரேட் வணிக நிறுவனங்கள் நுழைய முடியவில்லை. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் எளிதாக அவர்கள் வணிக நிறுவனங்களை தொடங்குகிறார்கள். முதலீடுகளை ஈர்க்க வெளிநாடு செல்லும் பிரதமரும், முதலமைச்சரும் தமிழ்நாட்டின் வாழ்வுரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும். வரி விதிப்பு என்கிற பெயரில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்திய வணிகர்களை மிரட்டி பணிய வைக்க முடியாது.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து அமெரிக்காவிற்கு ஆடைகள் ஏற்றுமதி செய்யாமல் விட்டால் அமெரிக்கர்களே கொந்தளித்து டிரம்ப்பை வீட்டிற்கு அனுப்புவார்கள். அந்த நிலையை தமிழ்நாட்டின் வணிகர்கள் ஏற்படுத்துவார்கள். உள்நாட்டு உற்பத்தியை பெருக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் உள்ளூர் வணிகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு நாங்கள் கோரிக்கையை முன்வைக்கிறோம்.

தமிழ்நாட்டில் வணிக நல வாரியம் அமைத்து, கலைஞர் கருணாநிதி வணிகர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி தந்தவர். அவர் வழியில் எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றிய அரசு, எங்களின் வாழ்வுரிமையை காக்க வேண்டும். அடுத்தாண்டு தேர்தல் வருகிறது, எந்த அரசியல் கட்சியும் எங்களை பணிய வைக்க முடியாது. மத்திய, மாநில அரசுகள் எங்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தர வேண்டும்” என பேசினார்.

