இன்று உலக ரோஜா தினம்! உதகையில் குவிந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்!

உதகையில் உள்ள ரோஜா பூங்கா ஜப்பானின் ஒசாகாவில் உள்ள உலக ரோஜா கூட்டமைப்பின் ‘சிறப்பு ரோஜா தோட்டம்’ என்ற விருதை 2006-ம் ஆண்டு பெற்றது.

ரோஜா பூ
ரோஜா பூ (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 22, 2025 at 5:45 PM IST

நடேஷ் குமார்

நீலகிரி: உலக ரோஜா தினத்தையொட்டி உதகையில் உள்ள ரோஜா பூங்காவில், பூத்துக் குலுங்கும் பல்வேறு வகை ரோஜா மலர்களைப் பார்த்து சுற்றுலாப் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி உலக ரோஜா தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. புற்று நோயாளிகளின் நலனுக்காகவே உலக ரோஜா தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2000-ம் ஆண்டு முதல் கனடாவைச் சேர்ந்த மெலிண்டா ரோஸ் என்ற 12 வயது சிறுமியை கெளரவிக்கும் வகையில் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

மெலிண்டா ரோஸுக்கு அரிய வகை ரத்த புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. மருத்துவர்கள் அந்த சிறுமி சில வாரங்கள் மட்டுமே வாழ்வார் என்று தெரிவித்திருந்தாலும், அவர் 6 மாதங்கள் உயிரோடு இருந்ததோடு, தன்னைச் சுற்றியுள்ள அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியையும் நம்பிக்கையையும் அளித்து விட்டுச் சென்றார்.

அப்போது உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்த மெலிண்டா ரோஸ், தன்னைப் போல் புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்தார். அவர்களுக்கு தான் எழுதிய கவிதைகளை காட்டி மகிழ்ச்சி அடைய செய்தார். அந்த சிறுமியின் கருணை மற்றும் நம்பிக்கை இன்னும் கனடாவில் நினைவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.

ரோஜா என்றாலே நமக்கு நினைவுக்கு வருவது அன்பு தான். அன்பின் அடையாளமாக விளங்குவதால் தான், பிப்ரவரி மாதத்தில் காதலர் வாரம் ரோஜா மலர்களோடு தொடங்குகிறது. அந்த வகையில், இன்று ரோஜா தினத்தையொட்டி நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் அமைந்துள்ள ரோஜா பூங்கா சுற்றுலாப் பயணிகளால் நிரம்பி வழிந்தது.

ரோஜா பூ
ரோஜா பூ (ETV Bharat Tamil Nadu)

உதகை ரோஜா பூங்கா

கோடை காலங்களில் மலைவாச ஸ்தலங்களுக்கு பொதுமக்கள் படையெடுப்பது வழக்கம். அந்த வகையில் உதகை வரும் சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்விக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு தோட்டக்கலைத் துறை சார்பில் ரோஜா பூங்கா அமைக்கப்பட்டது. இந்த ரோஜா பூங்கா 1995-ம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் நிறுவப்பட்டது.

ஐந்து அடுக்கு புல்வெளிகளில், சுமார் 4.40 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் இந்த ரோஜா பூங்கா அமைந்துள்ளது. உதகை ரயில் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து சுமார் ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவில், எல்க் மலையின் கீழ் சரிவுகளில் அழகுற அமைந்துள்ள இந்த ரோஜா பூங்காவில் தற்போது 1919 வகைகளைச் சேர்ந்த 27,000 ரோஜா செடிகள் உள்ளன. இதில் புளோரிபூண்டா, பாலியந்தா, மினியேச்சர், ஹைப்ரிட் டீ மற்றும் க்ரீப்பர்ஸ் ஆகியவை முக்கிய ரோஜா வகைகள் ஆகும்.

சுற்றுலாப் பயணிகள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், உதகையில் உள்ள ரோஜா பூங்கா ஜப்பானின் ஒசாகாவில் உள்ள உலக ரோஜா கூட்டமைப்பின் ‘சிறப்பு ரோஜா தோட்டம்’ என்ற விருதையும் 2006-ம் ஆண்டு பெற்றது.

ரோஜா பூங்காவை ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் பார்த்து வருகின்றனர். கோடை காலத்தில் நடைபெறும் கண்காட்சி உதகை கோடை விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக விளங்குகிறது.

இந்த நிலையில், உலக ரோஜா தினத்தையொட்டி, உதகை ரோஜா பூங்காவில் இன்று ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர். அங்கு பூத்துக் குலுங்கிய விதவிதமான ரோஜா மலர்களை பார்த்த அவர்கள், இந்த ரோஜா பூங்காவை பார்வையிட்ட பிறகு, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வகையான ரோஜாக்களையும் ஒரே இடத்தில் பார்த்த திருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது என்றனர்.

