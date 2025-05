ETV Bharat / state

யானை நடமாட்டம் அதிகரிப்பு: தொட்டாபெட்டா செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை! - DODDABETTA VIEW POINT

தொட்டபெட்டா காட்சி முனையம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

உதகை: உதகமண்டலம் தொட்டபெட்டா காட்சிமுனையம் அருகே காட்டுயானையின் நடமாட்டம் உள்ளதால், இன்று சுற்றுலா பயணிகள் அங்கு செல்ல வனத் துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர். சமவெளிப் பகுதிகளான மேட்டுப்பாளையம், சத்தியமங்கலம் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதால் அங்கிருந்து உணவு மற்றும் குடி நீருக்காக குன்னூர், கோத்தகிரி போன்ற பகுதிகளுக்கு கடந்த சில நாட்களாக காட்டு யானைகள் படையெடுத்து வருகின்றன. இதனிடையே, நேற்று இரவு உதகையின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலமான தொட்டபெட்டா செல்லும் சாலையில் ஒற்றை யானை உலாவுவதாக வந்த தகவலையடுத்து, அங்கு வந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட வனத்துறையினர் யானையை துரத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பின் அருகில் இருந்த தனியார் சுற்றுலாத்தலத்திற்குள் சென்ற யானை, அங்கிருந்து சோலைப் பகுதிக்குள் சென்றது. வனத் துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாலும், காட்டு யானை மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாமல் இருந்தால் தாமாகவே வனப் பகுதிக்குள் செல்ல அதிக வாய்ப்பு உள்ளதால், வனத் துறையினர் முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள் செல்லும் சாலைகளில் வாகனங்கள் செல்ல தடை விதித்துள்ளனர். மேலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று தொட்டபெட்டா காட்சிமுனைக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

