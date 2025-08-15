திருநெல்வேலி: நெல்லை - திருச்செந்தூர் சாலையில் அரசு பேருந்தும் - சுற்றுலா வேனும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளான சம்பவத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். 15-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
நெல்லையில் இருந்து நேற்று நள்ளிரவு திருச்செந்தூர் நோக்கி அரசு பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. ஆச்சி மடம் அருகே வந்து கொண்டிருந்தபோது, எதிரே வந்த சுற்றுலா வேனும், பேருந்தும் நேருக்கு நேர் பயங்கர வேகத்தில் மோதிக் கொண்டன. இந்த கோர விபத்தில் வேன் முழுவதுமாக உருக்குலைந்தது. விபத்தை நேரில் பார்த்த மக்கள், உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
இதன்பேரில், தீயணைப்புப் படையினருடன் வந்த சிவந்திபட்டி போலீசார், விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டனர். இதில், வேன் மற்றும் பேருந்தில் பயணித்தவர்களில், படுகாயமடைந்த 15 பேரை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
இதில், வேனை ஓட்டி வந்த நெல்லை தச்சநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சங்கர், மருத்துவமனை செல்லும் வழியிலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்த 15 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனையடுத்து, இச்சம்பவம் குறித்து சிவந்திபட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், வேனில் வந்த 10-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், திருச்செந்தூர், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சுற்றுலாவுக்காக வந்ததும் தெரியவந்தது.
திருச்செந்தூர் சென்று விட்டு நெல்லை வழியாக கன்னியாகுமரி செல்லும்போது இந்த விபத்து நேரிட்டது தெரியவந்தது. இந்த விபத்தால் அப்பகுதியில் பல மணிநேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
