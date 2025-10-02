ETV Bharat / state

நெடுஞ்சாலை விபத்தில் தீப்பற்றி எரிந்த கார்; நண்பர்கள் 3 பேர் உயிரிழப்பு

மூணாறுக்கு சுற்றுலா சென்ற கார் விக்கிரவாண்டி அருகே நெடுஞ்சாலையில் விபத்துக்குள்ளாகி பற்றி எரிந்ததில் காரில் பயணித்த நண்பர்கள் மூன்று பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

பற்றி எரியும் கார்
பற்றி எரியும் கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 2, 2025

விழுப்புரம்: மூணாறுக்கு சுற்றுலா சென்ற கார் விபத்தில் சிக்கியதில் அதில் பயணித்த நண்பர்கள் மூன்று பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்து குறித்து விக்கிரவாண்டி தாலுக்கா போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

போலீசாரின் முதல்கட்ட விசாரணையில், தொடர் விடுமுறையை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவதற்காக சென்னையிலிருந்து நண்பர்கள் ஐந்து பேர் ஒன்றாக சேர்ந்து இன்று அதிகாலை காரில் மூணாறுக்கு புறப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் பயணித்த கார் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது, ஓட்டுநர் தூக்க கலக்கத்தில் இருந்ததாக தெரிகிறது.

அதன் விளைவாக கார் சாலை மீடியனில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. அத்துடன் எதிரே சென்ற லாரியின் மீது மோதி குப்புற கவிழ்ந்தது. இதிவ் காரில் பயணித்த ஐந்து இளைஞர்களும் உள்ளே சிக்கிக்கொண்டனர்.

நெடுஞசாலையில் தீப்பற்றி எரியும் கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், விபத்து நேர்ந்த சில நிமிடங்களில் கார் தீப்பற்றி எரிய தொடங்கி உள்ளது. இதனால் காரின் முன்பக்க இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த சென்னை திருவல்லிக்கேணி பகுதியை சேர்ந்த தீபக், அப்துல் அஜீஸ் ஆகியோர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். உடனே அவர்கள் காரின் முன்பக்க கண்ணாடியை உடைத்து காயங்களுடன் வெளியே வந்தனர்.

ஆனால், பின்பக்க இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த சென்னையை கொளத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த சம்சுதீன், ரிஷி ,ஆவடியை சேர்ந்த மோகன் ஆகிய மூவரும் காரின் கதவுகளை திறக்க முடியாததால் மூச்சு திணறியும், கார் தீயில் கருகியும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் என்று போலீசாரின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

விபத்துக்குள்ளான கார்
விபத்துக்குள்ளான கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விபத்து குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த விக்கிரவாண்டி போலீசார் கார் மீது நீரை பீய்ச்சி அடித்து விபத்தில் இறந்த மூவரின் உடலை சடலமாக மீட்டனர்

மேலும் காயமடைந்த தீபக், அப்துல் அஜீஸ் ஆகிய இருவரை மீட்டு முண்டியம்பாக்கத்திலுள்ள அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விபத்து குறித்து விக்கிரவாண்டி தாலுகா போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அதிகாலையில் ஏற்பட்ட இந்த விபத்தால் சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

விடுமுறையை கொண்டாடுவதற்காக மூணாறு சென்ற நண்பர்கள் கார் விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

