ETV Bharat / state

'பிட்காயின்' மாற்றுவதில் மோசடி: ஆறு பேரை கடத்திய இருவர் கைது - சிக்கியது எப்படி?

பிட்காயின் மாற்றுவதில் ஏற்பட்ட மோசடியில் ஆறு பேர் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தண்டையார்பேட்டை காவல் நிலையம்
தண்டையார்பேட்டை காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பிட்காயின் எனும் டிஜிட்டல் கரன்சியை இந்திய பணமாக மாற்றுவதில் ஏற்பட்ட மோசடியில், ஆறு பேரை கடத்திய இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, அவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை சுப்பராயன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் பரத் (20). இவரது தந்தை தேசிய மூர்த்தி (55). இவரை மர்ம கும்பல் கடத்தி வைத்திருப்பதாகவும், ரூ.5 லட்சம் கொடுத்தால் தான் விடுவிப்போம் என மிரட்டல் விடுப்பதாகவும், தண்டையார்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பரத் நேற்று முன்தினம் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தனிப்படை அமைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இதில், தேசிய மூர்த்தியின் செல்போன் எண்ணை ஆய்வு செய்ததில், அவரது போன் சிக்னல், பெரம்பூர் பகுதியில் காட்டியது. இதையடுத்து, பெரம்பூர் சென்ற தனிப்படை போலீசார், சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இருவரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர்கள் கடத்தி வைத்திருந்த தேசிய மூர்த்தி உட்பட 6 பேரையும் போலீசார் மீட்டனர்.

விசாரணையில், சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் தேசியமூர்த்தி ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் நடத்தி வருவதும், இவருடைய தோழியான முகப்பேரைச் சேர்ந்த பாரதி (55), கிரிப்டோ கரன்சியான பிட்காயினை வாங்கி விற்கும் வேலை செய்ததும் தெரியவந்தது. இதற்காக, தேசியமூர்த்தியின் ரியல் எஸ்டேட் அலுவலகத்தை பாரதி பயன்படுத்தி வந்தார். அதில் வரும் லாபத்தில், அவர் தேசியமூர்த்திக்கும், ஊழியர்களுக்கும் கமிஷன் கொடுத்து வந்தாராம்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம், புளியந்தோப்பைச் சேர்ந்த அருண்குமார் (36), வியாசர்பாடியை சேர்ந்த பார்த்திபன் (52), அரவிந்த், சதீஷ் ஆகியோர் பாரதியிடம் அறிமுகமாகி, தங்களிடம் உள்ள 1.50 லட்சம் கிரிப்டோ காயின்களை இந்திய பணமாக மாற்றி தரும்படி கேட்டுள்ளனர். இதற்காக பாரதி, மும்பையில் உள்ள அகர்வால் என்பவரிடம் பேசி பணத்தை மாற்றி தருவதாக கூறினார்.

இதையும் படிங்க: ராணிப்பேட்டையில் இரண்டு போலி மருத்துவர்கள் கைது- பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!

அதன்படி, அகர்வால் சென்னையில் உள்ள தனது அலுவலக ஊழியர்களான முரளி, ஸ்ரீதர் ஆகியோரிடம் ரூ.1 கோடியே 38 லட்சத்தை கொடுத்துள்ளார். அவர்களும் ஆயிரம் விளக்கு அலுவலகத்திற்கு பணத்துடன் வந்தனர். இதையடுத்து, அரவிந்த் தன் கணக்கில் இருந்த 1.50 லட்சம் பிட் காயின்களை பாரதி கணக்குக்கு மாற்றினார். ஆனால், பாரதி கணக்கில் இருந்து, அகர்வால் கணக்குக்கு மாற்றும்போது பிட்காயின்கள் காணாமல் போயின. பணம் அகர்வால் கணக்கிற்கு செல்லாததால், அவரது ஊழியர்களான முரளி, ஸ்ரீதர் ஆகியோர் பணத்தை கொடுக்காமல் அங்கிருந்து சென்றனர்.

இதனால், தன்னை பாரதி மற்றும் அவருடைய நண்பர்கள் ஏமாற்றிவிட்டதாக கூறி, அரவிந்த், அருண்குமார், பார்த்திபன், சதீஷ் ஆகியோர் சேர்ந்து, ரியல் எஸ்டேட் அலுவலகத்தை அடித்து நொறுக்கி, அங்கிருந்த தேசியமூர்த்தி, பாரதி, அவரது நண்பரான முகப்பேரை சேர்ந்த நந்தகுமார் (44), ரியல் எஸ்டேட் அலுவலக ஊழியர்களான புதுபெருங்கொளத்துாரை சேர்ந்த கார்த்திகேயன் (41),ஆயிரம்விளக்கு பகுதியை சேர்ந்த விமல்ராஜ் (34), பாலவாக்கத்தை சேர்ந்த பிட்காயின் இடைதரகர் திரிலோக் சந்தர்(47) ஆகியோரை கடத்தி சென்றனர்.

மாதவரத்தில் உள்ள ஒரு குடோனில் அடைத்துவைத்து, அங்கிருந்து பெரம்பூர் பகுதிக்கு அழைத்து வரும்போது தனிப்படை போலீசாரிடம் சிக்கியுள்ளனர். இதையடுத்து, சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட புளியந்தோப்பை சேர்ந்த அருண்குமார் (36), வியாசர்பாடியை சேர்ந்த பார்த்திபன் (52) ஆகியோரை கைது செய்த போலீசார், தலைமறைவான அரவிந்த், சதீஷ் ஆகியோரை தேடி வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

BITCOINபிட்காயின் மாற்றுவதில் மோசடிTONDIARPET POLICESIX PEOPLE KIDNAPPEDTONDIARPET BITCOIN ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.