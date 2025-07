ETV Bharat / state

கிடுகிடுவென உயர்ந்த தக்காளி விலை.. கிலோ ரூ.60! - TOMATO PRICES INCREASED

தக்காளி புகைப்படம் ( ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 22, 2025 at 11:20 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 11:40 AM IST 2 Min Read

சென்னை: மழை காரணமாக வரத்து குறைந்துள்ளதால், கோயம்பேடு சந்தையில் தக்காளி விலை கிலோவுக்கு ரூ.25 அதிகரித்து, ஒரு கிலோ ரூ.45-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சில்லறை விற்பனை கடைகளில் 1 கிலோ தக்காளி ரூ.60-க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சென்னை கோயம்பேடு சந்தைக்கு நாள்தோறும் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், பல மாநிலங்களில் இருந்தும் டன் கணக்கில் தக்காளி, வெங்காயம் உட்பட அனைத்து காய்கறிகளும் விற்பனைக்கு வருவது வழக்கம். அவ்வாறு வரும் காய்கறிகள் சில்லறை விற்பனை மற்றும் மொத்த விற்பனையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக, தக்காளியின் வரத்து குறைத்துள்ளது. இதனால், கோயம்பேடு சந்தையில் இன்று (ஜூலை 22) ஒரே நாளில் ரூ.25 உயர்ந்து, ஒரு கிலோ ரூ. 45-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கோயம்பேடு சந்தையில் இன்று விற்பனை செய்யப்படும் காய்கறிகளின் விலை: ஒரு கிலோ கணக்கில் வெங்காயம் ரூ. 23-க்கும், சின்ன வெங்காயம் ரூ.60, தக்காளி ரூ.45, நவீன தக்காளி ரூ.50, உருளைகிழங்கு ரூ.30, ஊட்டி கேரட் ரூ. 60, ஐஸ் கேரட் ரூ.30, பீன்ஸ் ரூ.50, பீட்ரூட் ரூ.40 கர்நாடக பீட்ரூட் ரூ.18 சவ் சவ் ரூ. 25, முள்ளங்கி ரூ. 20, முட்டை கோஸ் ரூ. 17, கோவைக்காய் ரூ. 25, கொத்தவரங்காய் ரூ.30, வாழைக்காய் ரூ.8, வாழைதண்டு ரூ. 40, வாழைப்பூ ரூ. 25, வெண்டைக்காய் ரூ. 40-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Last Updated : July 22, 2025 at 11:40 AM IST