ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் 25 சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் உயர்வு! நள்ளிரவு முதல் அமல்! - TOLL GATE FEE INCREASE

தமிழ்நாட்டில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள 25 சுங்கச்சாவடிகளில் இன்று முதல் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்துள்ளது. எந்தெந்த வாகனங்களுக்கு எவ்வளவு கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.

விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடி
விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 7:52 AM IST

2 Min Read

விழுப்புரம்: தமிழ்நாட்டில் உளுந்தூர்பேட்டை, விக்கிரவாண்டி, சமயபுரம் உள்ளிட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் ரூ.5 முதல் ரூ.395 வரை சுங்கக் கட்டணம் நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், மத்திய அரசின் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் மொத்தம் 892 சுங்க சாவடிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில், தமிழ்நாட்டில் 1992ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் அமைக்கப்பட்ட சாலைகளுக்கு ஏப்ரல் மாதமும், 2008ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு அமைக்கப்பட்ட சாலைகளுக்கு செப்டம்பர் மாதமும், ஆண்டுதோறும் சுங்கக் கட்டண உயர்வு அமல்படுத்தப்படுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், கடந்த ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி, விழுப்புரம், அரியலூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள 40 சுங்கச்சாவடிகளில் 5 முதல் 10 சதவீதம் வரை சுங்கக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது. இந்நிலையில் நள்ளிரவு முதல் தமிழகத்தில் மீதமுள்ள, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, மதுரை, சேலம், திருச்சி, திண்டுக்கல், தூத்துக்குடி, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சமயபுரம் உள்ளிட்ட 25 சுங்கச்சாவடிகளில் 5 முதல் 7 சதவீதம் வரை கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.

சுங்கக் கட்டணம் உயர்வு:

அந்த வகையில், ரூ.5 முதல் ரூ.395 வரை சுங்கக் கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், கார், வேன், ஜீப் உள்ளிட்ட வாகனங்களுக்கு ஒரு வழிக் கட்டணத்தில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. தற்போது வசூலிக்கப்பட்டு வரும் ரூ.105 கட்டணமே தொடர்கிறது. ஆனால், பலமுறை பயணிப்பதற்கான கட்டணம் ரூ.155 லிருந்து ரூ.160 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூ.70 உயர்ந்து, ரூ.3,170ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ரயில் பெட்டிகளில் தண்ணீர் குழாய்கள் திருட்டு; கையும் களவுமாக சிக்கிய இளைஞர்!

அதேபோல், இலகுரக வாகனங்களுக்கு ஒரு முறை பயணக் கட்டணம் ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.185 ஆகவும், பலமுறை பயணிக்க ரூ.275 ஆகவும், மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூ.125 உயர்ந்து ரூ. 5,545 வசூலிக்கப்படுகிறது. லாரி, பேருந்துகளுக்கு ஒருமுறை பயணத்திற்கு ஏற்கனவே வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணத்தில் ரூ.10 உயர்ந்து, ரூ.370 வசூல் செய்யப்படுகிறது.

மேலும், கனரக வாகனங்களுக்கு ஒருமுறை பயணக் கட்டணம் ரூ. 15 உயர்ந்து, ரூ.595 ஆகவும், பலமுறை பயணிக்க ரூ.890, மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூ.17,820 அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி பேருந்துகளுக்கு வழக்கம்போல் ரூ.1,000 வசூலிக்கப்படும். உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகை பாஸ் திட்டத்தில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை.

விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடியில் புதிய கட்டணங்கள் விவரம்

வாகனம்பழைய கட்டணம்புதிய கட்டணம்
கார், ஜீப், வேன் (பலமுறை பயணம்)ரூ.155 ரூ.160
மாத சந்தாரூ.3,100ரூ.3,170
இலகு ரக வாகனங்கள் (பலமுறை பயணம்)ரூ.270 ரூ.275
மாத சந்தாரூ.5,420ரூ.5,545
பேருந்து, டிரக் (ஒரு வழி)ரூ.360ரூ.370
பேருந்து, டிரக் பலமுறை பயணம்ரூ.540ரூ.555
கனரக வாகங்கள்ரூ.580 ரூ.595
கனரக வாகங்கள் (பலமுறை பயணம் )ரூ.870 ரூ.890
மாத சந்தாரூ.17,425ரூ.17,820

இந்த சுங்கக் கட்டண உயர்வு வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கட்டண உயர்வால் காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, இதனை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெறவேண்டும் என லாரி உரிமையாளர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.

விழுப்புரம்: தமிழ்நாட்டில் உளுந்தூர்பேட்டை, விக்கிரவாண்டி, சமயபுரம் உள்ளிட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் ரூ.5 முதல் ரூ.395 வரை சுங்கக் கட்டணம் நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், மத்திய அரசின் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் மொத்தம் 892 சுங்க சாவடிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில், தமிழ்நாட்டில் 1992ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் அமைக்கப்பட்ட சாலைகளுக்கு ஏப்ரல் மாதமும், 2008ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு அமைக்கப்பட்ட சாலைகளுக்கு செப்டம்பர் மாதமும், ஆண்டுதோறும் சுங்கக் கட்டண உயர்வு அமல்படுத்தப்படுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், கடந்த ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி, விழுப்புரம், அரியலூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள 40 சுங்கச்சாவடிகளில் 5 முதல் 10 சதவீதம் வரை சுங்கக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது. இந்நிலையில் நள்ளிரவு முதல் தமிழகத்தில் மீதமுள்ள, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, மதுரை, சேலம், திருச்சி, திண்டுக்கல், தூத்துக்குடி, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சமயபுரம் உள்ளிட்ட 25 சுங்கச்சாவடிகளில் 5 முதல் 7 சதவீதம் வரை கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.

சுங்கக் கட்டணம் உயர்வு:

அந்த வகையில், ரூ.5 முதல் ரூ.395 வரை சுங்கக் கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், கார், வேன், ஜீப் உள்ளிட்ட வாகனங்களுக்கு ஒரு வழிக் கட்டணத்தில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. தற்போது வசூலிக்கப்பட்டு வரும் ரூ.105 கட்டணமே தொடர்கிறது. ஆனால், பலமுறை பயணிப்பதற்கான கட்டணம் ரூ.155 லிருந்து ரூ.160 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூ.70 உயர்ந்து, ரூ.3,170ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ரயில் பெட்டிகளில் தண்ணீர் குழாய்கள் திருட்டு; கையும் களவுமாக சிக்கிய இளைஞர்!

அதேபோல், இலகுரக வாகனங்களுக்கு ஒரு முறை பயணக் கட்டணம் ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.185 ஆகவும், பலமுறை பயணிக்க ரூ.275 ஆகவும், மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூ.125 உயர்ந்து ரூ. 5,545 வசூலிக்கப்படுகிறது. லாரி, பேருந்துகளுக்கு ஒருமுறை பயணத்திற்கு ஏற்கனவே வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணத்தில் ரூ.10 உயர்ந்து, ரூ.370 வசூல் செய்யப்படுகிறது.

மேலும், கனரக வாகனங்களுக்கு ஒருமுறை பயணக் கட்டணம் ரூ. 15 உயர்ந்து, ரூ.595 ஆகவும், பலமுறை பயணிக்க ரூ.890, மாதாந்திரக் கட்டணம் ரூ.17,820 அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி பேருந்துகளுக்கு வழக்கம்போல் ரூ.1,000 வசூலிக்கப்படும். உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகை பாஸ் திட்டத்தில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை.

விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடியில் புதிய கட்டணங்கள் விவரம்

வாகனம்பழைய கட்டணம்புதிய கட்டணம்
கார், ஜீப், வேன் (பலமுறை பயணம்)ரூ.155 ரூ.160
மாத சந்தாரூ.3,100ரூ.3,170
இலகு ரக வாகனங்கள் (பலமுறை பயணம்)ரூ.270 ரூ.275
மாத சந்தாரூ.5,420ரூ.5,545
பேருந்து, டிரக் (ஒரு வழி)ரூ.360ரூ.370
பேருந்து, டிரக் பலமுறை பயணம்ரூ.540ரூ.555
கனரக வாகங்கள்ரூ.580 ரூ.595
கனரக வாகங்கள் (பலமுறை பயணம் )ரூ.870 ரூ.890
மாத சந்தாரூ.17,425ரூ.17,820

இந்த சுங்கக் கட்டண உயர்வு வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கட்டண உயர்வால் காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, இதனை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெறவேண்டும் என லாரி உரிமையாளர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.

For All Latest Updates

TAGGED:

விக்கிரவாண்டி சுங்கக் கட்டணம்TOLL FEE INCREASEசுங்கச்சாவடி கட்டணம் உயர்வுVIKRAVANDI TOLL GATETOLL GATE FEE INCREASE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.