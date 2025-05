ETV Bharat / state

செல்போன்கள் வேண்டாம்... நாட்டுப்புற கலைகளே போதும்; மாணவர்களிடம் தன்னம்பிக்கையை விதைத்த ஆசிரியை! - FOLK ARTS FOR GOVT SCHOOL STUDENTS

நாட்டுப்புற கலைகளை கற்கும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 6, 2025 at 8:25 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:34 PM IST 4 Min Read

- By மணிகண்டன் திருநெல்வேலி: தமிழ்நாட்டில் தற்போது பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. முன்பெல்லாம் கோடை விடுமுறை என்றாலே சிறுவர்களிடம் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மனதில் சந்தோஷம் ஒட்டிக் கொள்ளும். ஆண்டு முழுவதும் புத்தக பையை தோளிலும், கல்வியை மனதிலும் சுமந்த மாணவர்கள் இறுதியில் கிடைக்கும் கோடை விடுமுறையை நண்பர்களுடனும் உறவினர்களுடனும் உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். குறிப்பாக கோடை விடுமுறை என்றாலே மாணவர்கள் அந்த காலத்தில் தாத்தா - பாட்டி, மாமாக்கள், பெரியப்பா, சித்தப்பா, அத்தைகள், சித்திகள் வீடுகளுக்கு செல்வதும், கிராமங்களில் வயல், காடு, மேடு போன்ற இடங்களில் நண்பர்களோடு விளையாடியும் பொழுது கழித்தார்கள். ஆனால் காலப்போக்கில் நாகரீக வளர்ச்சியின் விளைவாக நமக்கு கிடைத்த செல்போன்கள், மாணவர்கள் கோடை விடுமுறை கொண்டாட்டங்களுக்கு முடிவு கட்டி விட்டது எனலாம். இப்போது கோடை விடுமுறை என்றால் முழுக்க முழுக்க செல்போன்களில் கேம் விளையாடுவது, சமூக வலைதளங்களில் பொழுது போக்குவதுமாக மாணவர்கள் இருந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கோடை விடுமுறையில் செல்போனில் மூழ்கும் மாணவர்களின் கவனத்தை திசை திருப்பும் விதமாக ஆசிரியை ஒருவர், மாணவர்களின் கோடை விடுமுறையை பயனுள்ளதாக மாற்றி அசத்தியுள்ளார். திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே மூலைக்கரைப்பட்டியில் அமைந்துள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் சுமார் 1500 மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இப் பள்ளியில் இசபெல்லா என்ற ஆங்கில ஆசிரியர் பணிபுரிந்து வருகிறார். ஆசிரியை இசபெல்லா பல்வேறு நிகழ்வுகளில் தனியார் பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள் நடனம், விளையாட்டு என திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதைப் பார்த்து, நமது அரசு பள்ளி மாணவர்களையும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக கல்வியை தவிர்த்து தனித் திறமைகளில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என எண்ணினார். அதிலும் தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதால் மாணவர்கள் செல்போனில் மூழ்காமல் இருக்க மாணவர்களுக்கு நாட்டுப்புற கலைகளை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என முடிவு செய்தார். இதற்காக தனக்கு தெரிந்த ஆசிரியர்கள் மூலம் திருச்சியில் உள்ள இந்திய நாட்டுப்புற நடனக் கலைஞர் பாலாவை தொடர்பு கொண்டு, தனது பள்ளி மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறையில் நாட்டுப்புற கலைகளை கற்றுக் கொடுக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார். கோடை விடுமுறையை கொண்டாடாமல் கலைகள் மீது மாணவர்களுக்கு ஆர்வம் இருப்பதை அறிந்து, பாலாவும் உடனே ஒப்புக் கொண்டார். மொத்தம் 10 நாட்கள் இந்த நாட்டுப்புற கலைப் பயிற்சி முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. பயிற்சி தொடங்கி நடைபெற்று வரும் சூழலில் இது குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழு சார்பில், மூலைக்கரைப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு நேரில் சென்றோம். உள்ளே நுழைந்த உடன் மாணவிகள் தலையில் கரகம் வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதை பார்க்க முடிந்தது. மாஸ்டர் பாலாவிடம் மாணவிகள் ஆர்வமுடன் கரகாட்டம் கற்றுக் கொண்டிருந்தனர். 6 ஆம் வகுப்பு, ஏழாம் வகுப்பு என பல்வேறு வகுப்புகளைச் சேர்ந்த மாணவிகள் மிகவும் ஆர்வமுடன் நமது நாட்டுப்புற கலைகளை கற்றுக் கொண்டிருந்தனர். அதே போல் காவடியாட்டம், பறையடித்தல், தப்பாட்டம், ஒயிலாட்டம் போன்ற பிற கலைகளையும் மாஸ்டர் பாலா மாணவிகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார். நாட்டுப்புற கலைகள் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்த மூலைக்கரைப்பட்டி அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் ஏற்கனவே பறையடித்தல் பயிற்சியை யூடியூப் மூலமாகவும், சில நண்பர்கள் மூலமாகவும் தெரிந்து கொண்டனர். எனவே பறையடிப்பதில் இவர்கள் சிறந்து விளங்குவதை அங்கு நேரில் சென்ற போது காண முடிந்தது. மேலும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசு கலைத் திருவிழாவில் பறையடித்தலில் மூலைக்கரைப்பட்டி அரசு பள்ளி முதலிடம் பிடித்திருப்பதும் தெரிய வந்தது. அங்கு மாணவிகள் நம் கிராமியத்தின் அடையாளமான பறையை எடுத்து கிராமிய ஓசையோடு ஓங்கி அடித்த போது பள்ளி வளாகமே அதிர்ந்தது.

