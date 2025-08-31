தூத்துக்குடி: தங்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்றவில்லை என்றும், அதனால் திமுக அரசு மீது ஆசிரியர்கள் கடுங்கோபத்தில் இருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் மாநிலப் பொதுச்செயலாளர் ச.மயில் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பில், கோவில்பட்டி வட்டாரத்தில் பணி ஓய்வு பெற்ற 25 ஆசிரியர்களுக்கு பணிநிறைவு பாராட்டு விழா நேற்று (ஆக.30) நடைபெற்றது. இதில், அக்கூட்டணியின் மாநிலப் பொதுச்செயலாளர் ச.மயில் கலந்துகொண்டு பணி ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களை கெளரவித்து, நினைவு பரிசுகளை வழங்கினார்.
பின்னர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து மயில் பேசுகையில், “திமுக ஆட்சியில், ஆசிரியர் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு கொடுத்த எந்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. இதற்காக, தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறோம். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அரசு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
நிறுத்தப்பட்ட ஊக்க ஊதிய உயர்வை மீண்டும் வழங்க வேண்டும்; காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த 22ஆம் தேதி கோட்டை முற்றுகை போராட்டம் நடத்த தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அறிவித்தது.
இதற்கிடையில், கடந்த 18-ஆம் தேதி பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் தலைமையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் எங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றி தருவதாக வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், கோரிக்கைகள் இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை என்பதால், தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர். எனவே, எங்களது கோரிக்கைகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும். இல்லையென்றால் டிட்டோஜாக் (TETO-JAC) மீண்டும் போராட்டம் நடத்தும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஜாக்டோ ஜியோ பேரமைப்பு சார்பில் வருகிற செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி மாவட்ட தலைநகரங்களில் கவன ஈர்ப்பு பெருந்திரள் முறையீடு நடைபெற உள்ளது. இதில், ஜாக்டோ ஜியோ பொறுப்பாளர்கள் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்க உள்ளனர்.
மேலும், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த அமைக்கப்பட்டுள்ள குழு, செப்டம்பர் 30-க்குள் அறிக்கை சமர்பிக்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, அந்த குழுவின் அறிக்கையை பெற்று, திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியின் படி, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இதற்கு மாற்றாக, வேறு எந்த திட்டத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. தங்களுக்கு அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு நிறைவேற்றவில்லை என்ற கோபம் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு உள்ளது" எனக் கூறினார்.