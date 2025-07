ETV Bharat / state

“அனுமதி பெறாத உணவகங்களில் பேருந்துகளை நிறுத்தியது ஏன்?” கேள்விகளால் துளைத்தெடுத்த அமைச்சர் சிவசங்கர்! - MINISTER SS SIVASANKAR INSPECTION

திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்ட போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ் சிவசங்கர் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 7, 2025 at 8:21 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 8:49 AM IST 1 Min Read

அனுமதி பெறாத உணவகங்களில் பேருந்தை நிறுத்தியிருந்த ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களிடம், "நான் யார் என்று தெரிகிறதா? நான்தான் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர். அரசு பேருந்துகளில் பயணிக்கும்போது அரசு நிர்ணயித்திருக்கும் விலையை விட அதிக விலைக்கு பொருட்களை விற்கும் கடைகளில் பேருந்தை ஏன் நிறுத்துகிறீர்கள் என்று பயணிகள் கேட்டால், அரசிடம் கேட்க சொல்கிறீர்களாம். உங்கள் இஷ்டத்திற்கு வண்டியை நிறுத்திவிட்டு, ஏதேனும் பிரச்சனை வந்தால் அரசிடம் கேட்க சொல்கிறீர்கள். அரசுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில், உங்களது தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக அரசு அங்கீகாரம் பெறாத உணவகங்களில் அரசு பேருந்துகளை நிறுத்தி பயணிகளை அதிக விலை கொடுத்து உணவுப் பொருட்களை வாங்க கட்டாயப்படுத்துவது சரிதானா?" என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் போக்குவரத்து ஊழியர்களிடம் அவர்கள் எந்த டிப்போவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதையும் கேட்டறிந்ததுடன், பயணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாமல் இருக்க, வண்டியை எடுத்துச் செல்லும்படி கூறிவிட்டுச் சென்றார். அமைச்சரின் கேள்விகளுக்கு பதில் பேசமுடியாமல் நின்ற போக்குவரத்து ஊழியர்கள், அவருடைய அறிவுரையை ஏற்று பேருந்துகளை எடுத்துச் சென்றனர். மேலும் இது தொடர்பாக துறை சார்ந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும், இனி இதுபோன்ற தவறுகள் நடக்கக்கூடாது எனவும் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் எச்சரித்து சென்றார்.

