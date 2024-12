ETV Bharat / state

கார்த்திகை தீபத்திருவிழா.. திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்!

அவற்றின் விவரம் கீழ்வருமாறு;

தேதி சென்னை - திருவண்ணாமலை பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை வேறு மாவடங்களிலிருந்து – திருவண்ணாமலை பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை 12/12/2024 269 948 13/12/2024 643 3689 14/12/2024 801 2543 15/12/2024 269 947 பேருந்துகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 1982 8127

தொலைதூரங்களுக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு பேருந்துகளுக்கு www.tnstc.in மற்றும் tnstc official app ஆகிய இணையதளங்களின் மூலமாக இருபுறமும் (up and down journey) முன்பதிவு செய்து பயணிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, திருவண்ணாமலை செல்லும் பக்தர்கள் மேற்படி பேருந்து வசதியினை பயன்படுத்திக்கொள்ள இதன் மூலம் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.