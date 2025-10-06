ETV Bharat / state

இடைக்கால அறிக்கைக்கு கண்டனம்! கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணிக்கு வந்த தலைமைச் செயலக பணி​யாளர்கள்!

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடர்பான இடைக்கால அறிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்து தலைமைச் செயலக பணியாளர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணிக்கு வந்தனர்.

கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணிக்கு வந்த தலைமைச் செயலக பணியாளர்கள்
கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணிக்கு வந்த தலைமைச் செயலக பணியாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 2:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் ஓய்வூதியக் குழு, இடைக்கால அறிக்கை அளித்ததற்கு கண்டனம் தெரிவித்து, தலைமைச் செயலக பணி​யாளர்கள்​ இன்று கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணிக்கு வந்தனர்.

திமுக அரசு தனது தேர்தல் அறிக்கையில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என அறிவித்திருந்தது. ஆனால், ஆட்சிக்கு வந்த 4 ஆண்டுகளை கடந்த நிலையில் தற்போது வரை இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தவில்லை. இதற்கிடையே, புதிய ஓய்வூதியத்தை ரத்து செய்து, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த கோரி, அரசு ஊழியர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவது தொடர்பாக, கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன் தீப் சிங் பேடி தலைமையில், 9 மாத கால அவகாசத்துடன் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. பின்னர், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் கூடிய சட்டப் பேரவை கூட்டத்தில், ஒய்வூதியக் குழுவின் 9 மாத கால அவகாசத்தை 6 மாதங்களாக குறைத்து, செப்டம்பர் மாத இறுதியில் அறிக்கையை தாக்கல் செய்யப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.

ஆனால், தற்போது முதலமைச்சர் அறிவிப்புக்கு மாறாக, அரசின் ஓய்​வூ​தி​யக் குழு தனது அறிக்​கையை செப்​டம்​பர் 30-ஆம் தேதிக்​குள் வழங்​காமல், அதே தேதி​யில் இடைக்கால அறிக்​கையை அளித்​தது. இதனால், அரசின் ஓய்வூதியக் குழு செயலை கண்டிக்கும் வகையில், தலை​மைச் செயலக பணி​யாளர்கள் இன்று (அக்.6) கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணிக்கு வருவதாக, தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலக சங்கத்தினர் முன்னதாக அறிக்கை விடுத்திருந்தனர். அதன்படி, இன்று தலை​மைச் செயலக பணி​யாளர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணிக்கு வந்தனர்.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு இனிப்பான செய்தி.. 20% தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு!

இது குறித்து தலைமைச் செயலக பணியாளர் ஒருவர் கூறுகையில், “இடைக்கால அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம். ஓய்வூதியக் குழு அமைத்தவுடனேயே இந்த குழு தேவையற்றது என தெரிவித்தோம். ஆனால், தற்போது அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் கேட்காமல், இடைக்கால அறிக்கை தாக்கல் செய்ததை ஏற்க முடியாது.

எனவே, இதில் அரசு தலையிட்டு உடனடியாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். இல்லையென்றால் வரும் தேர்தலில் ஓய்வூதிய குழுவின் மோசமான செயல்பாடு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TN SECRETARIATஇடைக்கால அறிக்கைஓய்வூதியக்குழுபழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்SECRETARIAT STAFF WEAR BLACK BADGES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.