சென்னை: வரும் ஏழாம் தேதி நிகழவுள்ள சந்திர கிரகணத்தை கர்ப்பிணிகள் பார்க்கக் கூடாது, சாப்பிடக் கூடாது என்பது போன்ற மூடநம்பிக்கைகளை மக்கள் நம்ப வேண்டாம் என தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
சந்திர கிரகணம் என்பது, சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே பூமி ஒரே நேர்க்கோட்டில் வரும் போது, பூமியின் நிழல் சந்திரனின் மீது விழுவதால் ஏற்படும் நிகழ்வு ஆகும். பூமி சூரியனின் ஒளியைத் தடுத்து சந்திரனின் மீது தனது நிழலை விழச் செய்யும். பூமியின் நிழல் விழுவதால், சந்திரன் கருமையாக காட்சி அளிக்கும்.
இந்த நிலையில், வரும் 7 ஆம் தேதி முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இது இந்த ஆண்டின் 2 ஆவது சந்திர கிரகணம் ஆகும். இந்நிலையில், சந்திர கிரகணம் குறித்து தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சார்பில், சென்னை பத்திரிகையாளர்கள் மன்றத்தில் இன்று (செப்.4) செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது.
அப்போது பேசிய தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க மாநில தலைவர் திருநாவுக்கரசு, “செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி முழு சந்திர கிரகணம் நடைபெற உள்ளது. சுமார் 82 நிமிடங்கள் நிகழ கூடிய வானியல் நிகழ்வாக இந்த சந்திர கிரகணம் உள்ளது.
இந்த அபூர்வ நிகழ்வை நாம் அனைவரும் ரசிக்க வேண்டும். இதை சுற்றி நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் உள்ளன. நிழல்களின் விளையாட்டான கிரகணங்களை மூடநம்பிக்கையாக கொண்டு போகக் கூடாது. அனைவரும் வெளியே வந்து நிலாவை பார்க்கலாம்.
இதனால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. மிக பிரம்மாண்டமான வாயு கோளான சூரியனை பூமியும், சந்திரனும் சுற்றி வரும் போது வருடத்திற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை நேர் கோட்டில் சந்திக்கிற நிகழ்வாக இந்த சந்திர கிரகணம் உள்ளது. இவற்றை வெறும் கண்களால் அழகாக பார்க்கலாம். அறிவியல் தான் நம்மை வளர்த்துள்ளது, மூடநம்பிக்கை இல்லை.
தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கிரகண விருந்து நடத்தி வருகின்றனர். தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பல்வேறு பொது நிகழ்வுகள் கிரகண விருந்து, கருத்தரங்கம் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். சந்திர கிரகணம் குறித்து பரப்பப்படும் மூட நம்பிக்கைகளை மக்கள் நம்ப வேண்டாம், சந்திர கிரகணம் மக்களுக்கு எந்த வித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது.
சூரியனை சுற்றி வரும் ஒவ்வொரு கோளுக்கும் ஒரு பெரிய நிழல் இருக்கும். அந்த நிழல் வழியாக நிலா சென்று வரும் போதே இக்கிரகணம் ஏற்படுகிறது. ஆகையால், சந்திர கிரகணத்தை அனைவரும் வெறும் கண்களால் அழகாக பார்க்கலாம். அங்கேயே அமர்ந்து நீங்கள் சமைத்து கூட சாப்பிடலாம், யாருக்கும் எதுவும் ஆகாது. மற்றொரு வழக்கமான நாள் போன்று தான் அன்றைய நாளும் இருக்கும்” என்று கூறினார்.
மேலும், “கர்ப்பிணிகள் வெளியே வரக்கூடாது, சாப்பிடக் கூடாது, கோயில்களில் நடைகளை அடைத்து வைக்க வேண்டும் என பலவிதமான மூட நம்பிக்கைகள் உள்ளன. இது எதுவுமே உண்மை கிடையாது. இந்த சந்திர கிரகணம் இரவு 11:01 மணிக்கு தொடங்கி 12:23 மணிக்கு முடிவடையும்” எனவும் திருநாவுக்கரசு தெரிவித்தார்.