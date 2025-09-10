ETV Bharat / state

'சாதி' பார்க்கும் ஆசிரியர்கள் அந்த பள்ளியில் இருக்க முடியாது! - பள்ளிக்கல்வி துறை அதிரடி!

பள்ளிகளில் மாணவர்கள் செல்போன் பயன்படுத்தினால் அதனை தலைமை ஆசிரியரோ, வகுப்பு ஆசிரியரோ பறிமுதல் செய்து, பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

பள்ளிக்கல்வித்துறை (கோப்புப்படம்)
பள்ளிக்கல்வித்துறை (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read
சென்னை: மாணவர்களிடையே சாதிய உணர்வை ஏற்படுத்தும் ஆசிரியரை உடனடியாக அந்த பள்ளியிலிருந்து வேறு பள்ளிக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வி துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கிடையே சாதிய உணர்வுகளால் ஏற்படும் வன்முறைகளைத் தவிர்க்கவும், நல்லிணக்கம் ஏற்படுத்தவும் வழிமுறைகளை வகுக்க சென்னை உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே. சந்துரு தலைமையில் ஒரு நபர் குழுவை அரசு அமைத்தது.

அந்தக் குழுவானது கடந்த ஜூன் மாதம் அரசுக்கு அறிக்கை அளித்தது. அந்த அறிக்கை குறித்து 18.8.2025 அன்று அரசு தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு, அதில் தொடர் நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

அதன்படி குழுவின் சில பரிந்துரைகளின் மீது நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன் அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ளார்.

சாதிரீதியில் செயல்பட்டால் பணியிட மாற்றம்

அந்த சுற்றறிக்கையில், ''சாதி அல்லது வகுப்புவாத உணர்வை வெளிப்படுத்தும் வகையில் செயல்படும் ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து அந்த பள்ளியில் அனுமதிக்கப்படும் நிலையில், பள்ளிகளின் நம்பகத்தன்மை குறைந்து பள்ளி வளாகத்தில் பதற்றம் அதிகரிக்கும் வாயப்பு உள்ளது. எனவே, சாதி அல்லது வகுப்புவாத உணர்வை மாணவர்களிடையே ஏற்படுத்தும் ஆசிரியர் மீது பெறப்படும் புகார் குறித்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உடனடியாக விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்த ஆசிரியர் உடனடியாக அப்பள்ளியிலிருந்து வேறு பள்ளிக்கு மாற்றப்பட வேண்டும். இது தொடர்பான அறிக்கையினை பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு அனுப்பிட வேண்டும்.

சாதிய அடையாளங்கள்

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை மூலம் மாணவர்களுக்கு வழங்கக் கூடிய கல்வி உதவித்தொகை குறித்த விவரங்கள் ரகசியமாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும். இது போன்ற விவரங்களை சேகரிக்கும் போதோ அல்லது உதவித் தொகைகள் வழங்கப்படும் போதோ சார்ந்த மாணவர்கள் தனித்தனியாக தலைமை ஆசிரியர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் அழைக்கப்பட்டு இவ்விவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், இது தொடர்பான பதிவேடு உள்ளிட்ட விவரங்களை வெளிப்படையாக பொதுவெளியில் தெரியும் வகையில் காட்சிப்படுத்துதல் கூடாது.

அனைத்து பள்ளிகளிலும் "மகிழ் முற்றம்" எனும் மாணவர் குழு (House System) அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். மாணவர்களுக்கு தலைமைத் திறன், குழுவாக இணைந்து செயல்படுத்துதல், சமூக மனப்பான்மை, ஒற்றுமை உணர்வு போன்ற குணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளவும் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் பள்ளி நிகழ்வுகளில் ஆர்வமுடன் ஈடுபட்டு எதிர்காலத்திற்கான திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள உதவும் ஒரு தளமாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது.

பள்ளிகளில் மாணவர்கள் செல்போன் பயன்படுத்த தடை

பள்ளிகளில் மாணவர்கள் செல்போன் பயன்படுத்துவது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டு, தற்போது இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், பள்ளிகளில் மாணவர்கள் செல்போன் பயன்படுத்துவதை அறியப்படும் நிலையில், அந்த செல்போன் தலைமை ஆசிரியராலோ, வகுப்பு ஆசிரியராலோ பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அதனை பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

பள்ளிகளில் திருக்குறள் அறநெறி வகுப்புகள்

மாணவர் மனசு புகார் பெட்டியானது வாரம் ஒரு முறை பள்ளி மேலாண்மைக் குழு தலைவர் மற்றும் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் முன்னிலையில் திறந்து, தபால்களின் எண்ணிக்கையை பதிவு செய்தல் வேண்டும். மாணவர் பாதுகாப்பு ஆலோசனை குழுவால் புகார்களை விசாரித்து, புகார் குறித்து விசாரணை அறிக்கையினை மாவட்டக் கல்வி அலுவலர், முதன்மைக் கல்வி அலுவலருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதன் மீது மாவட்டக் கல்வி அலுவலர், முதன்மைக் கல்வி அலுவலரால் தொடர் நடவடிக்கை எடுத்திடல் வேண்டும்.'' என கூறப்பட்டுள்ளது.

