திருமண நிலை, பாலினம் மற்றும் வசிப்பிட அடிப்படையில் மக்கள்தொகை! தமிழ்நாட்டின் புள்ளிவிவரம் இது தான்!
கிராமப்புறங்களில் 18 வயதிற்குட்பட்ட பெண்களின் திருமண விகிதம் 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் 1.1 சதவீதமாக இருந்தது. நகர்ப்புறத்தில் இதே கால கட்டத்தில் 0.5 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
Published : September 17, 2025 at 11:41 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் திருமண நிலை, பாலினம் மற்றும் வசிப்பிடத்தின் அடிப்படையில் மக்கள்தொகை குறித்த புள்ளி விவர தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
மக்கள்தொகை வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த கருவுறுதல், திருமண நிலை மற்றும் திருமணத்தின் போது பெண்ணின் சராசரி வயது ஆகியவையே முக்கிய காரணிகளாக உள்ளன. 1991 முதல் திருமண நிலை குறித்த தரவுகள் மத்திய அரசின் மாதிரி பதிவு அமைப்பில் (SRS - Sample Registration System) சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் திருமணமான பெண்களின் விகிதம் கடந்த 1991 ஆம் ஆண்டு 45.7 சதவீதமாக இருந்த நிலையில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு சற்று அதிகரித்து 49 சதவீதமாக உயந்துள்ளது. அதே சமயம் கைம்பெண்கள், விவாகரத்து பெற்றவர்கள் மற்றும் கணவனை பிரிந்த பெண்களின் விகிதம் கடந்த 1991 ஆம் ஆண்டு 8.1 சதவீதமாக இருந்த நிலையில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு இது 5.6 ஆக குறைந்து உள்ளது.
பெண்களின் திருமண சராசரி வயது 1990-ல் 19.3 என இருந்தது 2023-ல் 22.9 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு 8804 மாதிரி அலகுகளில் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இது சுமார் 88 லட்சம் மாதிரி மக்கள்தொகையை உள்ளடக்கி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்த மாதிரி அலகுகளின் எண்ணிக்கை 544 ஆகும். இதில், கிராமப்புறங்களில் 235 அலகுகளும், நகர்ப்புறங்களில் 309 அலகுகளும் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
|2022
|2023
|2022
|2023
|வகை
|பாலினம்
|தமிழ்நாடு
|இந்தியா
|தமிழ்நாடு
|இந்தியா
|திருமணமாகாதவர்
|மொத்தம்
|42.3
|51.1
|41.3
|50.5
|ஆண்
|48.1
|56.3
|46.9
|55.4
|பெண்
|36.4
|45.7
|35.7
|45.3
|திருமணமானவர்
|மொத்தம்
|51.5
|45.5
|51.8
|45.9
|ஆண்
|49.4
|42.2
|50.4
|42.9
|பெண்
|53.7
|49
|53.3
|49
|விதவை/ விவாகரத்து ஆனவர்/ கணவனால் கைவிடப்பட்டோர்
|மொத்தம்
|6.2
|3.3
|6.8
|3.6
|ஆண்
|2.4
|1.5
|2.7
|1.7
|பெண்
|10.0
|5.2
|11.0
|5.6
தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை தரவுகளின் அடிப்படையில் கடந்த 2022 முதல் 2023 வரை திருமணமாகாத ஆண்கள் 48.1 சதவீதத்தில் இருந்து 46.9 சதவீதமாகவும், பெண்கள் 36.4 என்ற விதிதத்தில் இருந்து 35.7 என்று இரு பாலினத்திலும் குறைந்த அளவே பதிவாகியுள்ளது.
இதற்கிடையே திருமணமான ஆண்களின் விகிதம் 49.4 சதவீதத்தில் இருந்து 50.4 சதவீதமாக சற்று அதிகரித்துள்ளது. அதே சமயம் திருமணமான பெண்களின் விகிதம் 53.7 சதவீதத்திலிருந்து 53.3 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
திருமணமாகாதவர்கள் எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டில் மிகக் குறைந்த அளவே உள்ளது. அதாவது 41.3% என்ற அளவிலேயே உள்ளது. அதே சமயம் விதவை, விவாகரத்து அல்லது கணவனால் கைவிடப்பட்டோர் விகிதம் தமிழ்நாட்டில் 6.8% பதிவாகியுள்ளது.
நாட்டிலேயே பீகாரில் தான் மிகக் குறைவாக 1.5% என தெரிய வந்துள்ளது. திருமணமானவர்களில் மிக உயர்ந்த மற்றும் மிகக் குறைந்த சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் 51.8% என்றும், பீகாரில் 40.2% என்றும் பதிவாகியுள்ளது.
திருமண வயது மற்றும் வசிப்பிடத்தின் அடிப்படையில் பெண்களின் சதவீதம்
|2022
|2023
|2022
|2023
|வயது
|தமிழ்நாடு
|இந்தியா
|தமிழ்நாடு
|இந்தியா
|கிராமப்புறம்
|18
|1.1
|2.7
|1.1
|2.5
|18-20
|24.3
|30.1
|20.4
|28.1
|21 மற்றும் அதற்கும் மேல்
|74.5
|67.3
|78.5
|69.4
|நகர்ப்புறம்
|18
|0.6
|1.6
|0.5
|1.2
|18 - 20
|19.0
|19.4
|16.2
|17
|21 மற்றும் அதற்கும் மேல்
|80.4
|79
|83.2
|81.8
தமிழ்நாட்டின் தரவுகளின்படி கடந்த 2022 முதல் 2023 ஆம் ஆண்டு வரை பெண்கள் திருமண வயது தள்ளிப் போனதை காட்டுகிறது. கிராமப்புறத்தில் 18 வயதிற்குட்பட்ட பெண்களின் திருமண விகிதம் 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் 1.1 சதவீதமாக இருந்தது. நகர்ப்புறத்தில் இதே 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் 0.6 சதவீதத்தில் இருந்து 0.5 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
கிராமப்புறங்களில் 21 வயது அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட வயதில் திருமணம் செய்து கொள்ளும் பெண்களின் சதவீதம் 74.5 சதவீதத்திலிருந்து 78.5 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த மாற்றம் நகர்ப்புறங்களில் சதவீதம் 80.4 சதவீதத்தில் இருந்து 83.2 சதவீதமாக சற்று அதிகரித்தது. அதன்படி 18 முதல் 20 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களின் விகிதம் கிராமப்புறங்களில் 24.3% முதல் 20.4% வரை மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் 19.0% முதல் 16.2% வரை குறைத்தது.
பெரிய மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் 18 வயதிற்கு முன்பே திருமணம் செய்துகொள்ளும் பெண்களின் விகிதம் மேற்கு வங்கத்தில் 6.3% என்று காணப்படுகிறது. 18-20 வயது இடைவெளியில் திருமணம் செய்து கொள்ளும் பெண்களின் மிக உயர்ந்த விகிதம் மேற்கு வங்கத்தில் காணப்படுகிறது (44.9%). 21 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதில் திருமணம் செய்து கொள்ளும் பெண்களின் விகிதம் ஜம்மு-காஷ்மீரில் 90.3% என்ற அளவில் மிக அதிகமாக உள்ளது.