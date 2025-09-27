ETV Bharat / state

வக்ஃப் வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்படாது! அமைச்சர் நாசர் திட்டவட்டம்!

ஒன்றிய அரசின் புதிய வக்ஃப் திருத்தச் சட்டத்தின்படி மாநில வக்ஃப் வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்படாது என்று அமைச்சர் நாசர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

Published : September 27, 2025 at 9:12 AM IST

சென்னை: ஒன்றிய அரசு அவசர அவசரமாக நடைமுறைப்படுத்திய புதிய வக்ஃப் திருத்தச் சட்டத்தின் படி, தமிழ்நாடு மாநில வக்ஃப் வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்பட மாட்டாது என்று தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத் துறை அமைச்சர் சா.மு,நாசர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக, தமிழக சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடுவாழ் தமிழர் நலத் துறை அமைச்சர் சா. மு. நாசர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், "1995 ஆம் ஆண்டு வக்ஃப் சட்டத்தினை ஒன்றிய அரசு திருத்தம் செய்து, ஒருங்கிணைந்த வக்ஃப் மேலாண்மை, அதிகாரமளித்தல், செயல்திறன் மற்றும் மேம்பாட்டுச் சட்டம், 1995-னை 08.04.2025 அன்று நடைமுறைப்படுத்தியது.

இந்த சட்டத்திற்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தொடர்ந்து எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, உச்ச நீதிமன்றத்திலும் வழக்குத் தொடுத்தது. இதே போல் பல்வேறு தரப்பினரும் இந்த சட்டத்தினை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்தனர். இந்த வழக்கில் கடந்த 15 ஆம் தேதி (செப்.15) இடைக்கால தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது.

தற்போது, மேற்கண்ட வக்ஃப் சட்ட திருத்தம் தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதால், இந்த வழக்கில் இறுதித் தீர்ப்பு வரும் வரை, ஒன்றிய அரசு அவசர அவசரமாக நடைமுறைப்படுத்திய புதிய வக்ஃப் திருத்தச் சட்டத்தின்படி, மாநில வக்ஃப் வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்படமாட்டாது" என்று அமைச்சர் சா.மு. நாசர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக இந்த வழக்கில், கடந்த 15-ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. அதில், வக்ஃப் திருத்தச் சட்டத்திற்கு முழுவதுமாக தடை விதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும், இந்த சட்டத்தின் சில பிரிவுகளுக்கு மட்டும் தடைவிதித்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டிருந்தனர்.

குறிப்பாக, வக்ஃப் திருத்தச் சட்டம் 2025 -இல், ஒருவர் வக்ஃப் வாரியத்திற்கு சொத்தை நன்கொடையளிக்க ஐந்து ஆண்டுகள் இஸ்லாம் மதத்தை பின்பற்றி இருக்க வேண்டும் என்ற விதியை உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது. ஒருவர் இஸ்லாம் மதத்தை பின்பற்றுபவரா என்பதை தீர்மானிப்பதற்கான விதிகள் வகுக்கப்படும் வரை இந்த திருத்தம் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாகவும் உச்ச நீதிமன்றம் தமது உத்தரவில் தெரிவித்திருந்தது.

தொடர்ந்து, வக்ஃப் என அறிவிக்கப்பட்ட சொத்து அரசாங்க சொத்தா என்பதை தீர்மானித்து உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு வழங்கும் முடிவும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வக்ஃப் வாரியத்தில் 3 முஸ்லிம் அல்லாத உறுப்பினர்களுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது என்றும், வக்ஃப் கவுன்சிலில் 4 முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் தனது இடைக்கால உத்தரவில் குறிப்பிட்டிருந்தது.

