சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்துவது குறித்து ஆய்வு செய்ய அரசு அமைத்துள்ள குழுவின் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்று தமிழ்நாடு மருத்துவ ஆய்வக நுட்புநர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2004 ஜனவரி 1க்கு பின்னர் பணியில் சேர்ந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் கட்டாயமாக்கப்பட்டது. இதில் அரசு ஊழியர்கள் சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்து, பங்குச்சந்தை முதலீடு அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. இதனால் ஓய்வு பெற்ற பின்னர் வருமான பாதுகாப்பு இல்லை என, அரசு ஊழியர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். எனவே பழைய பென்சன் திட்டத்தை அமல்படுத்த வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ஆய்வு செய்ய அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர் ககன் தீப் சிங் பேடி தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கங்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் சென்னை, தலைமைச்செயலகத்தில் கருத்து கேட்பு குழுவை சந்தித்த பிறகு தமிழ்நாடு மருத்துவ ஆய்வக நுட்புநர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஏழுமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது ஏழுமலை கூறும்போது, ''கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை எதிர்த்து பல்வேறு போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம். திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியாக பழைய பென்சன் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவதாக அறிவித்து நான்கரை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
தமிழ்நாடு அரசு பழைய பென்சன் திட்டத்தை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். குழுவின் பெயரில் காலம் தாழ்த்தினால் போராட்டம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரும். தொழிலாளர் ஆணையம், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அனைத்தும், அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய உரிமையினை உறுதி செய்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் நிதி நிலையை காரணம் காட்டி, பழைய பென்சன் திட்டத்தை அமல்படுத்த மறுப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்று நான்கரை ஆண்டுகள் ஆன பின்னர் குழு அமைத்திருப்பது கண்துடைப்பாக இருக்குமோ? என்கிற சந்தேகமும் எழுகிறது. எனவே உடனடியாக எங்களுக்கு மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்த இந்த குழு பரிந்துரைகளை வழங்க வேண்டும்.
ஓய்வூதியம் என்பது எங்களது உரிமை. அதனை வழங்க வேண்டியது அரசின் கடமை. அதிலும் குறிப்பாக அரசு பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுவோர், அவர்களது ஓய்வு காலத்தில் ஒரு கௌரவமாக வாழ்வினை நடத்துவதற்கும், சமூகத்தில் ஒரு அங்கீகாரத்துடன் வாழ்வதற்கும் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டியது தமிழக அரசின் கடமை'' என்று தமிழ்நாடு மருத்துவ ஆய்வக நுட்புநர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஏழுமலை செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.