''தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூல்?" - மாணவர்கள் சேர்க்கைக்குழு பகிரங்க எச்சரிக்கை!
கலந்தாய்வில் இடங்களை தேர்வு செய்த மாணவர்கள் கல்லூரியில் சேர்வதற்கு செல்லும்போது தமிழ்நாடு அரசு நிர்ணயம் செய்த கட்டணத்தைவிட கூடுதலாக கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதாக மருத்துவக்கல்வி மாணவர்கள் சேர்க்கை குழுவிற்கு புகார்கள் வந்துள்ளது.
Published : September 23, 2025 at 11:08 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கல்விக் கட்டணக்குழு நிர்ணயம் செய்த கட்டணத்தைவிட கூடுதலாக வசூலிப்பதாக புகார் வந்தால் கல்லூரியின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகம் மாணவர் சேர்க்கை குழு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 2025- 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்பில் அரசு ஒதுக்கீடு, சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீடு, சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நிர்வாக ஒதுக்கீடு ஆகிய இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்வதற்கான விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து முதல் சுற்று கலந்தாய்வுக்கு ஜூலை 30 ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி வரை https://tnmedicalselection.net என்ற இணையதளத்தின் மூலமாகவும், சிறப்பு பிரிவு மாணவர்களுக்கு நேரடியாகவும் நடைபெற்றது.
முதல் சுற்று கலந்தாய்வில் இடங்களை தேர்வு செய்த மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் நேற்று (செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி) முதல் துவங்கியது. இந்நிலையில் 2 ஆம் கட்டத்தில் மருத்துவப் படிப்பில் காலியாக உள்ள இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்வதற்கும், ஏற்கனவே சேர்ந்த மாணவர்கள் கல்லூரியை மாற்றுவதற்கும் அனுமதிக்கப்பட்டு ,ஆன்லைன் மூலம் கலந்தாய்வு நடைபெற்று வருகிறது.
தனியார் கல்லூரிகளுக்கான கல்விக் கட்டணக்குழு நிர்ணயம் செய்த கட்டணத்தின் விபரத்தை மருத்துவக் கல்வி மாணவர் சேர்க்கைக்குழு இணைய தளத்தில் வெளியிட்டு இருந்தது. ஆனாலும் முதல்கட்ட கலந்தாய்வில் இடங்களை தேர்வு செய்த மாணவர்கள் கல்லூரியில் சேர்வதற்கு செல்லும்போது அவர்களுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அதாவது தமிழ்நாடு அரசு நிர்ணயம் செய்த கட்டணத்தைவிட கூடுதலாக கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதாக மருத்துவக்கல்வி மாணவர் சேர்க்கை குழுவிற்கு புகார்கள் வந்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து அதிரடி நடவடிக்கையாக அனைத்து தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளையும் எச்சரிக்கும் வகையில் அனைத்து கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்குழு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி உள்ளது.
அந்த கடிதத்தில், ''நடப்பு 2025-2026 கல்வியாண்டில் அனைத்து சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளும் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் தேசிய மருத்துவ ஆணைய வழிகாட்டுதல்களை தவறாமல் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்பில் சேர வரும் மாணவர்களிடம் தனியார் மருத்துவக்கல்லூரியில் சேர வரும் மாணவர்களிடம் கட்டண நிர்ணயக் குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டணத்தைத் தவிர அதிக கட்டணம் கேட்டு அவர்களை சேர்க்காவிட்டால் கல்லூரியின் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மாணவர்களிடம் இருந்து பெறப்படும் புகார்களின் அடிப்படையில் அந்தந்த கல்லூரிக்கு எதிராக பொருத்தமான அதிகாரிகள் மூலம் கல்லூரியின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்யவும், மாணவர்கள் சேர்க்கையை அனுமதியை ரத்து செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என்று அந்த கடிதத்தில் மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கடிதம் விவகாரம் மருத்துவ கல்வி மாணவ மாணவிகள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.