உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை விபரத்தை வழங்காவிட்டால் மருத்துவமனையின் அங்கீகாரம் ரத்து - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை
தமிழக மருத்துவமனைகளில் பிற மாநில மற்றும் வெளிநாட்டு நோயாளிகளுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான விண்ணப்பங்களை பரிசீலனை செய்து அனுமதிக்கும் குழுவினருக்கு மாவட்ட அளவில் செயல்படுகிற குழுக்களையும் கண்காணிக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 10, 2025 at 8:56 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உயிருடன் உள்ளவர்களின் மனித உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களை எடுத்து உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய அனுமதி அளிக்கும் குழுக்களை தமிழக அரசு மாற்றி அமைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை குறித்த விவரங்களை மருத்துவமனைகள் மாதந்தோறும் அளிக்காவிட்டால் இதற்கான அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படும் எனவும் அரசு எச்சரித்துள்ளது.
உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை என்பது உயிருடன் இருப்பவரோ அல்லது இறந்த ஒருவரது உடலில் இருந்து ஆரோக்கியமான உறுப்பை எடுத்து நோயுற்ற அல்லது செயல்படாத உறுப்பு உடைய மற்றொருவருக்கு பொருத்தும் மருத்துவ முறையாகும்.
சிறுநீரகம், கல்லீரல், இதயம், நுரையீரல் போன்ற உறுப்புகள் மாற்றப்படுகின்றன. இந்த அறுவை சிகிச்சை நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு ஆயுளை அளிக்கிறது.
மனிதர்களில் உயிருடன் உள்ளவரிடம் இருந்து சிறுநீரகம், கல்லீரலின் ஒரு பகுதி தானமாக பெறப்படுகிறது. ஆனால் உயிருடன் உள்ளவரிடம் இருந்து உடல் உறுப்புகளை தானமாக பெறுவதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றது சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட மருத்துவமனைகள் மீது தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்தது.
இந்த நிலையில், தமிழக சுகாதாரத் துறை முதன்மைச் செயலாளர் செந்தில்குமார், உயிருடன் உள்ளவர்களின் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு அனுமதி அளிக்கும் குழுவை மாற்றி அமைத்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், ''தமிழ்நாட்டில் உயிருடன் உள்ளவர்களின் உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிசிக்கைக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்க, மருத்துவ கல்வி இயக்குநர் தலைமையில் மாநில அளவில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் மருத்துவ கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவன இயக்குநர் தலைவராகவும், அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி, கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவ கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகள் உட்பட 6 பேர் உறுப்பினர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழக மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு பிற மாநில மற்றும் வெளிநாட்டு நோயாளிகளுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான விண்ணப்பங்களை பரிசீலனை செய்து இந்த உயர்நிலை அனுமதி அளிக்கும். மேலும், இந்த குழுவினருக்கு மாவட்ட அளவில் செயல்படுகிற குழுக்களையும் கண்காணிக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இது தவிர மண்டல அளவில் 4 குழுக்களும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. வடக்கு மண்டலத்துக்கு சென்னையிலும், மத்திய மண்டலத்துக்கு தஞ்சாவூர், மேற்கு மண்டலத்துக்கு கோயம்புத்தூர் மற்றும் தெற்கு மண்டலத்துக்கு மதுரையை தலைமையிடமாக கொண்டு மாவட்ட அளவில் குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு மண்டல குழுக்களும், அவரவர் எல்லைக்கு உட்பட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களின் விண்ணப்பங்களை தீவிரமாக பரிசீலித்து அனுமதி வழங்கும். தேவைப்பட்டால் காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த் துறையினர் விசாரணையின் பேரில் அனுமதியை பரிசீலித்து வழங்க மண்டல அளவில் குழுக்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனுமதி அளிக்கும் விபரங்களை தொடர்ந்து, ஆவணமாக வைத்திருக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகள், மாநில, மாவட்ட அங்கீகார குழுக்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் விவரங்கள், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, நிராகரிக்கப்பட்ட, நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பத்தின் விவரங்கள் மற்றும் அவர்களின் மருத்துவமனைகளில் செய்யப்பட்ட மாற்று அறுவை சிகிச்சை பற்றிய விவரம் குறித்து, மருத்துவ மற்றும் ஊரக நலப் பணிகள் இயக்குநரிடம் மாதாந்திர அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
மாதாந்திர அறிக்கை சமர்பிக்க தவறினால், அதுகுறித்து விளக்கம் கேட்கப்பட்டப் பின்னர், மருத்துவமனைக்கு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு வழங்கப்பட்ட ஒப்புதலை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், தொடர் சிறுநீரக திருட்டு மற்றும் கல்லீரல் திருட்டு, சட்டவிரோத உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை புகார்களை அடுத்து அனுமதி வழங்கும் குழுக்கள் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பணிகளில் தேவைப்பட்டால் தனியார் தொண்டு நிறுவனங்களையும் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம்" என்று அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.