கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஹாப்பி நியூஸ்.. விலையில்லா லேப்டாப் குறித்து வெளியான அப்டேட்! - FREE LAPTOP SCHEME

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினிகளை கொள்முதல் செய்வதற்கான நிறுவனங்களை தமிழ்நாடு அரசு தேர்வு செய்து அறிவித்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 8:29 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் விலையில்லா மடிக்கணினி அக்டோபர் மாதத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களுக்கு, 2011-ஆம் ஆண்டு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கொண்டு வந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, 2019 ஆம் ஆண்டு வரை மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டது.

20 லட்சம் லேப்டாப்

இதற்கிடையே, கரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக, கடந்த 5 ஆண்டுகளாகப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்படவில்லை. கரோனா தொற்று குறைந்த பின்னர், திமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கப்படும் எனவும், அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், 2025 - 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கையில், கல்லூரி மாணவர்கள் 20 லட்சம் பேருக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் கலை மற்றும் அறிவியல், பொறியியல், வேளாண்மை, மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 20 லட்சம் மடிக்கணினிகள் வழங்குவதற்கு, தமிழ்நாடு அரசின் எல்காட் நிறுவனம் சர்வதேச டெண்டரை கோரியது.

டெண்டருக்கான வரைமுறை

மடிக்கணினிகளை வழங்கும் நிறுவனம், ஒரு வருட உத்தரவாதம் மற்றும் குறைந்தபட்சம் மூன்று வருட சேவையை மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும், இன்டெல் நிறுவனத்தின் i3 ஜெனரேஷனின் 1210 U, 1215 U, 1220 P ஆகிய புராசஸர்களும், ஏஎம்டி (AMD) நிறுவனத்தின் R3 7320U, R3 7330U, R3 7335U ஆகிய புராசஸர்கள் அல்லது இவற்றிற்கு இணையான திறன் கொண்ட புராசஸர்களுடன் மடிக்கணினி இருக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்திருந்தது.

அதுமட்டுமின்றி, 14 அங்குலம் அல்லது 15.6 அங்குலம் அளவு கொண்ட திரை இருக்க வேண்டும். 8 ஜிபி டிடிஆர் 4 ஜிபி ரேம் மற்றும் 256 ஜிபி எஸ்எஸ்டி (SSD) ஹார்ட் டிஸ்க் இருப்பது அவசியம். ப்ளூடூத் 5.0 வெர்ஷன், குறைந்த ஐந்து மணி நேரமாவது தாங்கும் 4 அல்லது 6 செல்கள் அடங்கிய லித்தியம் அயன் பேட்டரி, 720 பிக்சல் எச்டி கேமரா, விண்டோஸ் 11 இயங்குதளம். குறைந்தது 3 யூஎஸ்பி போர்ட்டுகள் (ஏதேனும் ஒன்று 3.0 வெர்ஷனில் இருப்பது அவசியம்), கீபோர்டில் தமிழ் எழுத்துகள் அவசியம் என்ற வரைமுறைகளையும் எல்காட் நிறுவனம் தெரிவித்திருந்தது.

டெண்டர் முடிவு

மேற்குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளின் படி, குறைந்த விலையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் நிறுவனங்களுக்கு மடிக்கணினி விநியோக அனுமதி வழங்கப்படும் எனவும் எல்காட் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 20 லட்சம் விலையில்லா மடிக்கணினிகளை கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் திறக்கப்பட்டது. அப்போது, Acer, Dell, HP நிறுவனங்கள் பங்கேற்று ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை சமர்ப்பித்தன.

இந்நிலையில், Acer, Dell நிறுவனங்கள் குறைந்த விலையில் ஒப்பந்தம் கோரியதன் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதாவது, 15.6 இன்ச் திரை அளவு கொண்ட லேப்டாப்பை டெல் நிறுவனம் வரிகள் எதுவுமின்றி ரூ.48,828-க்கு தருவதாக ஒப்பந்தம் கோரியுள்ளது. அதேபோல, 14 இன்ச் திரைகொண்ட லேப்டாப்பை Acer நிறுவனம் ரூ.23,385-க்கு வழங்குவதாக ஒப்பந்தம் கோரியுள்ளது.

அக்டோபரில் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப்

இதையடுத்து ஒரு மாதத்தில் லேப்டாப்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான நடவடிக்கையை தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. அந்த வகையில், அக்டோபர் மாதத்திலேயே மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

