நாட்டை உலுக்கிய இருமல் மருந்து விவகாரம்: தாமதம் செய்த ம.பி; துரிதமாக செயல்பட்ட தமிழ்நாடு

இருமல் மருந்து குடித்து குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், 48 மணிநேரத்திற்குள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
சென்னை: மத்தியப் பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து குடித்து முதல் குழந்தை செப்.4ஆம் தேதி உயிரிழந்த நிலையில், தமிழக மருந்து கட்டுப்பாடு துறைக்கு அக்.1 ஆம் தேதி அன்றே அம்மாநில அரசு தகவல் அனுப்பியதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதே சமயத்தில், தகவல் கிடைக்கப்பெற்ற 48 மணிநேரத்திற்குள் தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் 'கோல்ட்ரிப் சிரப்' என்ற பெயரிலான இருமல் மருந்துகளை உட்கொண்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. இதனால், ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்தின் அங்கீகாரத்தை முழுவதுமாக ரத்து செய்து தமிழக சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்நிலையில், கோல்ட்ரிஃப் சிரப் தொடர்பாக மத்திய பிரதேச அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் பற்றியும், தமிழக அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் செய்திக் குறிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்தில் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் ஒட்டிய அதிகாரி
ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்தில் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் ஒட்டிய அதிகாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசின் நடவடிக்கைகள்

  • கடந்த அக்டோபர் மாதம் 1ஆம் தேதி மதியம் 3.30 மணியளவில், மத்தியபிரதேச மாநில மருந்து கட்டுப்பாடு துறையிடமிருந்து, தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாடு துறைக்கு ஒரு கடிதம் கிடைத்தது.
  • அந்தக் கடிதத்தில், செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட குழந்தைகள் மரணத்துக்கு தொடர்புடையதாக கருதப்படும் மருந்து, கோல்ட்ரிஃப் சிரப் (பாராசிட்டமால், ஃபீனைல்ஃப்ரைன் ஹைட்ரோகுளோரைடு, குளோரிபெனிரமைன் மெலேட் சிரப்) குறித்த விவரம் பெறப்பட்டது.
  • இதுதொடர்பாக, அன்றைய தினமே (1-10-2025) துணை மருந்து கட்டுப்பாடு இயக்குநரின் உத்தரவின் பேரில், முதுநிலை மருந்துகள் ஆய்வாளர் தலைமையிலான குழு சுமார் 4 மணியளவில் ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அன்றே சந்தேகத்திற்குரிய கோல்ட்ரிஃப் சிரப் விற்பனை தமிழ்நாடு முழுவதும் தடை செய்யப்பட்டது.
  • அக்.1 மற்றும் அக்.2 ஆகிய தேதிகளில் அக்குழு மேற்கொண்ட தொடர் ஆய்வில், மருந்துகள் விதிகள், 1945-ன் கீழ் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டு, சர்ச்சைக்குரிய மருந்தான கோல்ட்ரிஃப் சிரப் Batch No: SR-13 உள்ளிட்ட 5 மருந்துகள் அவசர பகுப்பாய்வுக்காக எடுக்கப்பட்டு, சென்னையில் உள்ள அரசு மருந்துகள் பகுப்பாய்வு கூடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது.
  • பகுப்பாய்வின் முடிவில் டைஎதிலீன் கிளைகால் (Diethylene Glycol, DEG) என்ற உயிர்க்கொல்லி நச்சு வேதிப்பொருள், கோல்ட்ரிப் சிரப்பில் 48.6 சதவீதம் இருப்பதாக அக்.2 அன்று கண்டறியப்பட்டது. சர்ச்சைக்குரிய இந்த இருமல் மருந்து குறித்த விவரங்கள், எல்லா மருந்து ஆய்வாளர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டு, அக்.2 அன்று கோல்ட்ஃப் சிரப் முடக்கம் செய்யப்பட்டது மட்டுமின்றி, ஸ்ரீசென் பார்மாவின் அனைத்து மருந்துகளும் முடக்கம் செய்யப்பட்டது.
  • மேலும், ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்திலிருந்து ஒடிசா மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கு கோல்ட்ரிப் மருந்து விநியோகிக்கப்பட்ட தகவல் கிடைக்கப்பட்ட விபரம் பெறப்பட்டவுடன், சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கும் இதுதொடர்பான தகவல்கள் மேல் நடவடிக்கைக்காக அனுப்பப்பட்டது.
  • இந்த சளி மருந்தில் டை எத்திலீன் கிளைகால் என்ற நச்சு வேதிப்பொருள் கண்டறியப்பட்டதால், 3-10-2025 அன்றே, ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்திற்கு பொதுநலன் கருதி மருந்து உற்பத்தியை உடனடியாக நிறுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு, அந்த மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரிகளால் உடனடியாக மூடப்பட்டது. தொடர் நடவடிக்கையாக ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்தின் மருந்து உரிமங்கள் முழுவதுமாக ஏன் ரத்து செய்யப்படக்கூடாது என விளக்கம் கேட்டு 3.10.2025 அன்றே நோட்டிஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
  • மத்திய பிரதேசத்தில் முதல் உயிர் இழப்பு 4.9.2025 அன்று ஏற்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறைக்கு 1.10.2025 அன்றே தகவல் அனுப்பப்பட்டது. அவ்வாறு தகவல் பெறப்பட்ட 48 மணிநேரத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறையால் மேற்கண்ட அனைத்து துரித நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் மத்திய பிரதேச மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறைக்கும் மேல் நடவடிக்கைக்காக 3.10.2025 அன்றே மின்னஞ்சல் மூலமாக அனுப்பப்பட்டது. மேலும், அன்றே Drugs Controller General of India (DCGI) மற்றும் Deputy Drug Controller, South Zone, Chennai ஆகியோருக்கும் விரிவான அறிக்கை மற்றும் அந்நிறுவனத்தில் உற்பத்தி நிறுத்திய ஆணை அனுப்பப்பட்டது.
  • இதன் தொடர்ச்சியாக, கோல்ட்ரிஃப் சிரப் மருந்தின் ஆய்வு அறிக்கையில், 48.6 'டை எத்திலீன் கிளைக்கால்' நச்சுப்பொருள் இருந்ததன் காரணமாக, அந்த மருந்து நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மீது குற்ற நடவடிக்கை எடுத்து, அந்நிறுவன உரிமையாளர் தலைமறைவானதால் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்வதற்காக குற்ற குறிப்பாணை அக்.7 அன்று மருந்து ஆய்வாளர் மூலம் அந்நிறுவனத்தின் வெளிபுறமும், உரிமையாளரின் வீட்டின் கதவிலும் ஒட்டப்பட்டது.
  • மேலும், அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள C-2 சுங்குவார்சத்திரம் காவல் நிலையத்தில் மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை மூலம் புகார் கொடுக்கப்பட்டது.
  • தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு காவல் துறையின் உதவியுடன், மத்திய பிரதேச சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவினர் அக்.9ம் தேதி அதிகாலை ஸ்ரீசென் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை(75) சென்னை அசோக் நகர் பகுதியில் வைத்து கைது செய்தனர்.
இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவ வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு; தவெகவின் கோரிக்கையும் ஏற்பு!
  • மேலும், அந்நிறுவனத்தில் 2021 மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளில் ஆய்வு முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டு இந்நிறுவனத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், கடந்த ஆண்டில் உரிய ஆய்வு மேற்கொள்ளாத காஞ்சிபுரம் முதுநிலை மருந்துகள் ஆய்வாளர் இருவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு, துறை ரீதியான மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
  • இன்று (அக்.13), ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்தின் மருந்து தயாரிக்கும் உரிமங்கள் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட்டு அந்நிறுவனம் மூடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள இதர மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மீது விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ள ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு, அதனடிப்படையில் மாநிலம் முழுவதும் விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது, என தமிழக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

