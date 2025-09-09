சென்னையில் வரும் 13-ம் தேதி இளையராஜாவுக்கு பாராட்டு விழா!
சென்னையில் வரும் 13-ம் தேதி பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
Published : September 9, 2025 at 5:30 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இளையராஜாவிற்கு பொன்விழா 50 ஆம் ஆண்டு பாராட்டு விழா வரும் 13 ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற உள்ளது.
தமிழ் திரையுலகில் இசைஞானி என்று அழைக்கப்படும் இளையராஜா கடந்த மார்ச் மாதம் லண்டனில் தனது முதல் சிம்பொனியை அரங்கேற்றினார். இதன் மூலம் வெளிநாட்டில் சிம்பொனி நடத்திய முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். லண்டனில் சிம்பொனி நடத்திய இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு திரைத்துறையில் மட்டுமல்லாது அரசியல் வட்டாரங்களில் இருந்தும் ஏராளமானோர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வந்தனர்.
லண்டனில் தனது சிம்பொனியை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தி முடித்து தாயகம் திரும்பிய இசைஞானி இளையராஜாவை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் அவரது இல்லத்திற்கே நேரில் சென்று வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். அப்போது, "தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இசைஞானி இளையராஜாவிற்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்படும்" என்றும் தமிழக முதல்வர் தெரிவித்திருந்தார்.
அதன்படி, "இசைஞானி இளையராஜாவின் பிறந்த நாளான ஜூன் 2 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அவருக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்படும்" என்று கடந்த மார்ச் மாதம் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். இருப்பினும் சில காரணங்களால் ஜூன் 2ஆம் தேதி பாராட்ட விழா நடத்த முடியாமல் தள்ளிப்போனது.
இந்த நிலையில், இசைஞானி இளையராஜாவிற்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வரும் 13-ம் தேதி பாராட்டு விழா நடத்தப்படும் என்று இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் மாலை 5:30 மணியளவில் சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் இந்த விழா நடைபெறும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
"சிம்பொனியின் சிகரம் தொட்ட தமிழன் இசைஞானி இளையராஜாவின் பொன்விழா 50 ஆண்டு பாராட்டு விழா" என்னும் தலைப்பில் நடைபெறும் இந்த விழாவில் திரைத்துறையில் உச்ச நட்சத்திரங்களான ரஜினிகாந்த், கமலஹாசன் உள்ளிட்ட ஏராளமான திரைக்கலைஞர்கள் மற்றும் இசை கலைஞர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும் இந்த விழாவில் வெளிநாட்டு இசை கலைஞர்களின் இசைக் கச்சேரிகள் நடத்தவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 1976-இல் அன்னக்கிளி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் திரையுலகிற்கு அறிமுகமான இளையராஜா, கடந்த 50 ஆண்டுகளில் சினிமாவில் கோலோச்சி உள்ளார். இதுவரை மொத்தம் 1,400 திரைப்படங்களுக்கு மேல் அவர் இசையமைத்துள்ளார். இவர் இசையமைத்த பாடல்களை போன்றே, திரைப்படங்களில் இவரது பின்னணி இசையும் ரசிகர்களை கட்டிப்போடும் வல்லமைமிக்கது.