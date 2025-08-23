சென்னை: சென்னையில் மின்சாரம் தாக்கி பெண் தூய்மைப் பணியாளர் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது குடும்பத்துக்கு தமிழ்நாடு அரசு ரூ. 20 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்கியது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று விடியற்காலை இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது. குறிப்பாக, சென்னை புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம், மீனம்பாக்கம், பல்லாவரம், ஆலந்தூர், கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை, துரைப்பாக்கம், ஓஎம்ஆர் சாலை உள்ளிட்ட சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது.
இதன் காரணமாக, புறநகர் பகுதிகளின் முக்கிய சாலைகளான ஜிஎஸ்டி சாலை, தாம்பரம் - வேளச்சேரி பிரதான சாலை, ஓஎம்ஆர் சாலை, கிழக்கு கடற்கரை சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. ஒரு சில இடங்களில் முழங்கால் அளவிற்கு சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியது. இதனால் காலை நேரத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் வேலைக்கு செல்வோர், இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் என பலரும் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
குறிப்பாக, கிழக்கு கடற்கரை சாலை, ஓஎம்ஆர் சாலை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் சாலைகளில் குளம்போல் மழைநீர் தேங்கியது. பல்வேறு இடங்களில் சாலையில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் மின் இணைப்புப் பெட்டிகளில் இருந்து பூமிக்குள் செல்லும் மின்சார கேபிள்கள் சரியாக மண்ணில் புதையாமல் மேலே இருப்பதால் அவையும் மழை நீரில் மூழ்கின.
இந்நிலையில், சென்னை கண்ணகி நகர் 11-வது குறுக்கு தெருவில் இன்று அதிகாலை 5 மணிக்கு தூய்மைப் பணியாளர் வரலட்சுமி (30) வேலைக்கு சென்றுள்ளார். அந்த பகுதியில் தேங்கியிருந்த தண்ணீரில் மின்வயர் அறுந்து கிடந்துள்ளது. இதனை கவனிக்காமல் அவர் சென்ற போது மின்சாரம் அவர் மீது பாய்ந்தது. இதில் அவர் தூக்கியெறியப்பட்டு உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தார். இதனை பார்த்த அக்கம்பகக்த்தினர், மின் வாரியத்திற்கு தகவல் கொடுத்ததை அடுத்து, அப்பகுதியில் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது.
பின்னர் அங்கு ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு, வரலட்சுமியை அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, அவரை உடலை கண்ணகி நகர் போலீசார் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்நிலையில், இந்த சம்பவத்துக்கு காரணமான மின்வாரியத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
ரூ.20 லட்சம் இழப்பீடு
இந்நிலையில், மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த வரலட்சுமியின் குடும்பத்துக்கு தமிழக அரசு ரூ. 20 லட்சம் இழப்பீடாக அறிவித்தது. வரலட்சுமி வேலை செய்து வந்த தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்தில் அவரது கணவருக்கு வேலை வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் கூறினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து,பாதிக்கப்பட்ட வரலட்சுமி குடும்பத்தாரை நேரில் சந்தித்த மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நிவாரண நிதியாக ரூபாய் 20 லட்சத்திற்கான காசோலையை வழங்கினார். அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த வரலட்சுமியின் ஏழாம் வகுப்பு பயிலும் யுவஸ்ரீ, 3 வகுப்பு பயிலும் மனிஷ் ஆகிய இரண்டு பிள்ளைகளின் மேல்படிப்பு வரை கல்வி செலவை திமுக கட்சி ஏற்றுக் கொள்ளும்” என தெரிவித்தார். மேலும் அப்பகுதி முழுக்க அனைத்து மின் ஒயர்கள் மற்றும் மின்கம்பங்கள் உடனடியாக சரி செய்யப்படும் என உறுதியளித்தார்.