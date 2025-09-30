''அனல்மின் நிலைய விபத்தில் 9 பேர் உயிரிழப்பு'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு!
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவுப்படி உடனடியாக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டோம். விபத்து நடந்த இடத்தில் முழு விசாரணை முடிந்த பிறகு முழுமையான தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.
Published : September 30, 2025 at 11:15 PM IST
சென்னை: வடசென்னை எண்ணூர் அனல்மின் நிலைய விபத்தில் உயிரிழந்த வடமாநிலத்தை சேர்ந்த 9 பேரின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணமாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
வடசென்னை அனல்மின் நிலையத்தில் பெல் நிறுவனம் சார்பில் நிலக்கரியை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கான அரைவட்ட வடிவிலான கட்டடம் உட்பட பல்வேறு கட்டடங்கள் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பணியில் சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வடமாநில ஊழியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் அரை வட்ட வடிவிலான கட்டடத்திற்கான 45 அடி உயரத்தில் சாரம் அமைக்கும் பணியில் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுமன் கரிகாப், பிரயண்டோ, பப்பன் சொராங்க், முன்னா கெம்பிராய், சோர்புஜிட் துசன், தீபக் ராஜூங், திமராஜ் துசன், பிரையாங்டோ சரங், பாபிஜித் பங்குளு, மங்கள் ஆகிய 10 பேர் கட்டட பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது யாரும் எதிர்பாராத வகையில் கட்டடம் சரிந்தது. இதில் பணியில் இருந்த 10 பேரும் கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கினர். உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கிய 10 பேரையும் ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு மருத்துவர்கள் பரிசோதித்துவிட்டு சுமன் கரிகாப், பிரயண்டோ, பப்பன் சொராங்க், முன்னா கெம்பிராய், சோர்புஜிட் துசன், தீபக் ராஜூங், திமராஜ் துசன், பிரையாங்டோ சரங், பாபிஜித் பங்குளு ஆகிய 9 பேரும் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். இதில் பலத்த காயமடைந்த மங்கள் என்பவருக்கு அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு தமிழ்நாடு மின்வாரிய துறையின் செயலாளரும், தமிழ்நாடு மின்வாரிய நிறுவன தலைவருமான டாக்டர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் விரைந்து வந்து அங்கிருந்த வடமாநில ஊழியர்களிடம் விபத்து குறித்து கேட்டறிந்தார். மேலும் சிகிச்சையில் இருக்கும் மங்களின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து தமிழ்நாடு மின்வாரிய துறையின் செயலாளரும், தமிழ்நாடு மின்வாரிய நிறுவன தலைவருமான டாக்டர் ஜெ. ராதாகிருஷ்ணன் கூறுகையில், ''எண்ணூர் அனல்மின் நிலையத்தில் பெல் நிறுவனத்தின் சார்பில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வடமாநில ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதில் நிலக்கரியை வைக்கும் இடத்திற்கான கட்டுமான பணி 45 அடி உயரத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பணியில் திடீரென்று சாரம் சரிந்து விழுந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் பணியில் ஈடுபட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் படுகாயமடைந்தனர். அவர்களை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரும் வழியில் 9 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர். ஒருவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தகவலறிந்த உடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவுப்படி உடனடியாக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டோம். விபத்து நடந்த இடத்தில் முழு விசாரணை முடிந்த பிறகு முழுமையான தகவல் தெரிவிக்கப்படும்'' என்று டாக்டர் ஜெ. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார். இந்நிலையில் எண்ணூர் அனல் மின் நிலைய விபத்தில் உயிரிழந்த வடமாநிலத்தை 9 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணமாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
எண்ணூரில் #BHEL நிறுவனம் மேற்கொண்டு வரும் மின் உற்பத்தி நிலையக் கட்டுமானப் பணியில் ஏற்பட்ட விபத்தில், அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒன்பது பணியாளர்கள் இறந்த செய்தி கேட்டு மிகவும் வருத்தமடைந்தேன். உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.…— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) September 30, 2025
இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், ''எண்ணூரில் பெல் நிறுவனம் மேற்கொண்டு வரும் மின் உற்பத்தி நிலையக் கட்டுமானப் பணியில் ஏற்பட்ட விபத்தில் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 9 பணியாளர்கள் இறந்த செய்தி கேட்டு வருத்தமடைந்தேன். உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
மின்துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் மற்றும் மின்வாரிய தலைவர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரை உடனே நேரடியாகச் சென்று நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தி உள்ளேன். உயிரிழந்த பணியாளர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தலா ரூ.10 லட்சம் நிவாரணமாக வழங்கிடவும், அவர்களது உடலை சொந்த மாநிலத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் ஆணையிட்டுள்ளேன்.'' என்று மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ரூ.8 லட்சம் கூடுதல் நிவாரணம்: இதனிடையே, இந்த விபத்தில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்றுவரும் ஜார்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த மங்களிடம் அவரது உடல்நிலை குறித்து தொழிலாளர் நலன் மற்றும் மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் சி.வி.கணேசன், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ்.எம்.நாசர் ஆகியோர் நேரில் விசாரித்தனர். விபத்தில் உயிரிழந்த நபர்களின் உடல்களை பார்வையிட்டனர்.
அதன்பின் அமைச்சர் சி.வி.கணேசன் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது,"இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன், கட்டுமான பணியின்போது ஏதேனும் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் தொழிலாளர் நல வாரியம் சார்பில் வழங்கப்பட்டு வந்த நிவாரண நிதி ரூ.5 லட்சத்தை ரூ.8 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்க, கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் தீர்மானம் இயற்றப்பட்டது. அதன்படி, தற்போது இறந்த கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.8 லட்சம் சேர்த்து வழங்கப்படும்" என்றார்.