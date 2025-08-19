சென்னை: கோயம்பேடு - ஆவடி - பட்டாபிராம் ஆகிய முக்கிய பகுதிகளை இணைக்கும் மெட்ரோ ரயில் நீட்டிப்பு திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு ரூ.2,442 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
சென்னையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் மக்கள்தொகையால், போக்குவரத்து நெரிசலும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளில் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் மக்கள் கடுமையாக அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்காகவும், பயணிகளின் பயண நேரத்தை குறைக்கும் நோக்கிலும், மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் பல்வேறு திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், 2 வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவை பயன்பாட்டில் உள்ளது.
அதாவது, விம்கோ நகர் முதல் சென்னை விமான நிலையம் வரை ஒரு வழித்தடமும், சென்னை சென்ட்ரல் முதல் பரங்கிமலை வரை ஒரு வழித்தடமும் என 2 மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளன. இதனை, நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 2-ம் கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, விரிவாக்கம் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதாவது, ரூ.63,246 கோடியில் 118.9 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு, 3 வழித் தடங்களில் மெட்ரோ பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை வரை 26.1 கிலோ மீட்டருக்கும், மாதவரம் முதல் சிறுசேரி சிப்காட் வரை 45.8 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு, மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரை 47 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு மெட்ரோ வழித்தடம் அமைக்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், கோயம்பேடு முதல் பட்டாபிராம் வரை மெட்ரோ ரயிலை நீட்டிக்க அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 21.76 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில், 19 ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் மூன்று மேம்பாலங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
கோயம்பேட்டிலிருந்து தொடங்கும் இந்த மெட்ரோ ரயில் சேவை பாடி புதுநகர், முகப்பேர், அம்பத்தூர், திருமுல்லைவாயல், ஆவடி வழியாக பட்டாபிராம் வெளிவட்டச் சாலையில் முடிவடைகிறது. இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவற்கு நிலம் எடுத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக, ரூ.2,442 கோடி நிதியை தமிழ்நாடு அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
முன்னதாக, கோயம்பேடு முதல் பட்டாபிராம் வரை மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்திற்கான அனுமதி பெற மத்திய அரசுக்கு கோப்புகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு, அண்மையில் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாடு அரசும் இன்று (ஆக.19) நிதியை ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.