‘தமிழ்நாடு போராடும்’ யாருடன் போராட போகிறீர்கள்? - திமுகவை விமர்சித்த ஆர்.என்.ரவி

தமிழ்நாட்டில் இன்னுமும் பட்டியலின சமூகத்தினர் சிரமப்படுவது மனதுக்கு வேதனையாக உள்ளது என தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 5, 2025 at 6:37 PM IST

சென்னை: மாநிலம் முழுவதும் தமிழ்நாடு போராடும் என்று சுவர்களில் எழுதியுள்ளார்கள், யாருடன் போராடும்? என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் 202ஆவது பிறந்தநாளையொட்டி, சென்னை ராஜ்பவனில் இரண்டு நாட்கள் வள்ளலார் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றது. இந்நிலையில், தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ராஜ்பவன் வள்ளலார் பூங்காவில் உள்ள வள்ளலார் சிலைக்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து, வள்ளலாரின் திருவருட்பா புத்தகத்தின் ஹிந்தி பதிப்பு மற்றும் திருவருட்பா நூலை வெளியிட்டார்.

வள்ளலாருக்கு மரியாதை கிடைக்கவில்லை

அப்போது பேசிய அவர், “கடந்த 2 நாட்களாக வள்ளலாரின் போதனைகளால் ராஜ்பவன் புனிதமாகிவிட்டது. இன்று காலையில் நான் தூங்கி எழும்போது வள்ளலாரின் போதனைகளை கேட்டேன். உலகில் இருக்கும் பிரிவினைவாதம், வறுமை ஆகியவற்றை போக்கும் வழிகள் வள்ளலார் தத்துவத்திற்கு உள்ளது.

வடலூர் சென்று வள்ளலாரை வணங்கிவிட்டு வந்த பிறகு தான் சிலவற்றை உணர்ந்தேன். அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை இன்னமும் கிடைக்காதது வருத்தமாக இருந்தது. அதனால் தான் 2023 முதல் வருடம் தோறும் ராஜ்பவன் வள்ளலார் விழாவை நடத்துகிறது. வள்ளலாரை தினமும் வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக கிண்டி ராஜ்பவனில் வள்ளலார் சிலையை அமைத்தேன்.

மரங்களை வெட்டுவதாலும், காடுகளை அழிப்பதாலும் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது. சில வருடங்களுக்கு முன்பு தென்தமிழக மக்கள் புயல் மழையாலும், மற்றொருபக்கம் வெப்ப அலையாளும் பாதிக்கப்பட்டனர். இது இயற்கையின் கோபம். காலநிலை மாற்றம் காடுகளை அழிப்பதால் அதிகரிக்கிறது” என்றார்.

பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் அரசியல் கட்சிகள்

மேலும் பேசிய அவர், “50 சதவீதம் உயர்கல்வி படித்த தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின சமூகத்தினரை, இந்த சமூகம் நடத்துவது மனதுக்கு வருத்தமாக உள்ளது. இந்தியாவில் பல இடங்களில் பட்டியலின சமூகத்தினருக்கு ஏற்றத்தாழ்வு என்கிற நிலை இருந்தாலும், அதிகம் படித்தவர்கள் இருக்கும் தமிழகத்திலும் இதேநிலை இருப்பது வேதனையளிக்கிறது.

இதையும் படிங்க: 'திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை' ஆனாலும்... டிடிவி தினகரன் பளிச்!

அரசியல் கட்சிகள் பிரிவினையை ஏற்படுத்தும், பிரித்தாளும் முயற்சிகளில் தொடந்து ஈடுபடுகிறார்கள். சமூக சீர்திருத்தத்தை இந்த நாட்டிற்கு போதித்த முக்கியமானவர்களில் வள்ளலார் முக்கியமானவர். வள்ளலாரின் சன்மார்க்கம் எல்லாரையும் சென்றடைய வேண்டும். பல்கலைக்கழகங்களில் வள்ளலார் குறித்து ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள இருக்கைகளை உருவாக்க வேண்டும். வள்ளலாரின் சிந்தனைகளை சமூகத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்.

யாரோடு போராட்டம்?

நான் மாநிலம் முழுவதும் பயணிக்கும் போது, ‘தமிழ்நாடு போராடும்’ என்று சுவர்களில் எழுதியுள்ளார்கள். யாருடன் போராடும்? தமிழ்நாட்டை எதிர்த்து யாரும் போராடவில்லை. இங்கு எந்த சண்டையும் இல்லை. நாம் அனைவரும் இணைந்து வாழ வேண்டும், என முதலமைச்சரின் ‘தமிழ்நாடு போராடும்.. தமிழ்நாடு வெல்லும்’ எனும் வாசகத்தை மேற்கோள்காட்டி ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி விமர்சனம் செய்தார்.

