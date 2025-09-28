ETV Bharat / state

40 பேர் உயிரிழப்பு: தமிழ்நாடு அரசிடம் விளக்கம் கேட்டு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கடிதம்!

பிரச்சாரம் நடைபெற்ற இடம் தொடர்பாகவும், அந்த கூட்டத்திற்கு காவல்துறை சார்பில் சரியான பாதுகாப்பு தரப்பட்டதா? என்பது குறித்தும் விளக்கம் அளிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025 at 7:54 PM IST

1 Min Read
சென்னை: கரூர் தவெக பிரச்சார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 40 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசிடம் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி விளக்கம் கேட்டுள்ளார்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் மக்களை சந்தித்து வரும் தவெக தலைவர் விஜய் நேற்றைய தினம் நாமக்கல் மற்றும் கரூரில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். காலை நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட விஜய், இரவு 7 மணியளவில் கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் மக்களிடம் உரையாற்றினார்.

இந்த கூட்டத்தில் தவெக தொண்டர்கள் பெருமளவில் திரண்டதால் நெரிசல் ஏற்பட்டது. இந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி முதலில் பெண் ஒருவர் மயக்கம் அடைந்தார். உடனடியாக அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து 50க்கும் மேற்பட்டோர் மயங்கி விழுந்தனர்.

மயங்கியவர்களை உடனடியாக மீட்ட போலீசார், ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 40 பேர் உயிரிழந்தனர். இன்னும் பலர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை எழுப்பியுள்ளது. இந்த சம்பவத்துக்கு முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சூழலில் தவெகவினர் இந்த கூட்ட நெரிசல் எதேச்சையாக நடக்கவில்லை என்றும், இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து விளக்கம் அளித்த ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம், காவல்துறை உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார். இந்நிலையில் உயர் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க வேண்டும் என தவெக தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தண்டபாணியிடம் முறையிட்டனர். கோரிக்கையை ஏற்ற அவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நாளை பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு வழக்கு விசாரணை நடைபெறும் என்று அறிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் கரூர் தவெக பிரச்சார கூட்டத்தில் 40 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக தமிழக அரசிடம் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி விளக்கம் கேட்டுள்ளார். உயிரிழப்பு நடந்ததற்கான காரணம், போலீசாரின் பாதுகாப்பு தொடர்பாக விரிவான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழக அரசிடம் கடிதம் வாயிலாக அறிவுறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

