அழிவின் விளிம்பில் உள்ள உயிரினங்களை காக்க புதிய திட்டம்! தமிழ்நாடு அரசு ரூ. 1 கோடி ஒதுக்கீடு!
அழிவின் விளிம்பில் உள்ளதாக கருதப்படுகிற சிங்கவால் குரங்கு, வரிக் கழுதைப் புலி, சென்னை முள்ளம்பன்றி, கூம்புத்தலை மஹ்சீர் மீன் ஆகியவற்றிற்காக புதிய திட்டங்கள் கொண்டுவரப்படவுள்ளன.
Published : October 7, 2025 at 2:47 PM IST
சென்னை: அழிந்து வரும் உயிரினங்களை பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு புதிய திட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்துள்ளது. இதற்காக ரூ. 1 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் உலகளவில் பல்லுயிர் பெருக்க மையங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் சிங்கவால் குரங்குகள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் கேரளாவில் வடக்கு பகுதிகளில் சென்னை முள்ளம்பன்றி வகை வாழ்கின்றன. முதுமலை புலிகள் காப்பகம் இருக்கிற வனப்பகுதியில் கழுதைப் புலிகள் காணப்படுகின்றன. மோயாறு ஆற்றில் கூம்புத்தலை மஹ்சீர் மீன் வகைகள் இருக்கின்றன.
தமிழ்நாட்டில் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள இந்த உயிரினங்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் வனத் துறை அமைச்சர் புதிய திட்டம் ஒன்றை அறிவித்தார். அதன்படி, இந்த திட்டத்திற்காக தமிழக அரசு ரூ. 1 கோடி நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறது. இதன் மூலம் அழிவின் விளிம்பில் உள்ளதாக கருதப்படுகிற சிங்கவால் குரங்கு, வரிக் கழுதைப்புலி, சென்னை முள்ளம்பன்றி, கூம்புத்தலை மஹ்சீர் மீன் ஆகியவற்றின் இனப்பெருக்கத்தை அதிகரிக்க புதிய திட்டங்கள் கொண்டுவரப்படவுள்ளன.
இந்த திட்டம் தொடர்பாக சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை கூடுதல் செயலாளர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையின் படி, இந்த ரூ. 1 கோடியில் சிங்கவால் குரங்கு பாதுகாப்புக்கு ரூ. 48.50 லட்சமும், சென்னை முள்ளம்பன்றி பாதுகாப்புக்கு ரூ. 20.50 லட்சமும், வரி கழுதைப்புலி பாதுகாப்புக்கு ரூ. 14 லட்சமும், கூம்புத்தலை மஹ்சீர் மீன் பாதுகாப்புக்கு ரூ. 17 லட்சமும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக, இந்த திட்டத்தின் மூலம் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு மற்றும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த முடியும் என்று நம்பப்படுகிறது. மேலும் ஏற்கனவே இருக்கிற உயிரினங்கள் அழியாமல் இருக்கவும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
அழிந்து வரும் உயிரினங்களை பாதுகாக்கும் நிதியின்கீழ், வாழ்விட கண்காணிப்புகள், இந்த உயிரினங்களுக்கான இனப்பெருக்க மையங்களை அமைத்தல், அவற்றிற்கான வன இணைப்பை உறுதி செய்தல் மற்றும் இந்த உயிரினங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை பள்ளி கல்லூரிகளில் ஏற்படுத்துதல் போன்றவையும் அடங்கும். குறிப்பாக, மஹ்சீர் மீனின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க ஆற்றங்கரையிலேயே இனப்பெருக்கம் மற்றும் விடுவிப்பு திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் வனத் துறை ஊழியர்களின் திறனை மேம்படுத்தவும், விலங்குகளின் முக்கிய வாழ்விடங்களான நதிக்கரைகள், மழைக்காடுகள் போன்றவற்றை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.