தீபாவளி பண்டிகை: வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற தவறினால் அவ்வளவுதான்.. வெளியான அறிவிப்பு

உணவுப் பொருட்களை மற்ற வணிகர்களுக்கு விற்பனை செய்யும் முன் அவர்கள் உணவு பாதுகாப்பு உரிமம், பதிவு சான்றிதழ் பெறப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 10:39 PM IST

2 Min Read
சென்னை: தீபாவளியை முன்னிட்டு, பண்டிகை காலங்களில் இனிப்பு, காரம் தயாரிப்பாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் விதிமுறைகளை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தமிழக அரசு எச்சரித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் வரும் 20ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படவுள்ளது. பண்டிகை நாளை முன்னிட்டு, விதவிதமான இனிப்பு, காரம் உள்ளிட்ட பலகார வகைகளை மக்கள் உண்ணுவது வழக்கம். இந்த நிலையில், பண்டிகை காலங்களில் இனிப்பு, காரம் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ரூ.10 லட்சம் அபராதம்

இதுகுறித்து சென்னை மண்டல உணவு பாதுகாப்புத்துறை நியமன அலுவலர் வெளியிட்டுள்ள பாதுகாப்பு விதிமுறைகளில், “பண்டிகை கால இனிப்பு, காரம் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் உணவு பாதுகாப்பு சட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். உணவுப் பொருட்களை மற்ற வணிகர்களுக்கு விற்பனை செய்யும் முன் அவர்கள் உணவு பாதுகாப்பு உரிமம், பதிவுச் சான்றிதழ் பெறப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.

சென்னை மண்டல உணவு பாதுகாப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை
சென்னை மண்டல உணவு பாதுகாப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

உணவு பாதுகாப்பு உரிமம், பதிவுச் சான்றிதழ் இல்லாமல் உணவு விற்பனை செய்வது உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் பிரிவு 31-ன் படி குற்றமாகும். மேலும் உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் பிரிவு 63-ன் படி ரூ.10 லட்சம் அபராதமும், 6 மாதம் சிறை தண்டனையும் விதிக்க வாய்ப்புள்ளது.

லேபிள் கட்டாயம்

பால் பொருட்களில் தயாரிக்கப்பட்ட இனிப்புகளும், பால் அல்லாத பொருட்களில் தயாரிக்கப்பட்ட இனிப்புகளும் தனித்தனியே பொட்டலமிடுதல் வேண்டும். உணவு தயாரிப்புக்கு பொட்டலமிடப்பட்ட தரமான எண்ணெய், நெய் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். உணவு மூலப்பொருட்களை பலகையின் மீது மூடிய நிலையில் வைத்திருத்தல் வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள உட்கட்டமைப்புகளில் சாதி பெயர்களை நீக்க அரசு உத்தரவு!

பேக்கிங் செய்யப்படும் உணவு பொட்டலங்கள் உணவு பாதுகாப்பு லேபிள் விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். Gift Box-களில் பேக்கிங் செய்யப்படும் இனிப்பு, காரம், உலர்ந்த பழங்கள், கொட்டைகள் (Nuts) போன்ற பொட்டலங்களிலும் கண்டிப்பாக லேபிள் விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

உணவு கையாளுபவர்கள் அனைவரும் மருத்துவ தகுதி சான்று பெற்றிருக்க வேண்டும். உணவு தாயாரிப்பவர்கள் வெற்றிலை அல்லது புகையிலை மெல்லுதல், புகை பிடித்தல் எச்சில் உமிழ்தல் போன்ற செயல்பாடுகள் உணவு தயாரிக்கும் வளாகத்தில் அனுமதிக்கக் கூடாது. பணியாளர்கள் அனைவரும் தலையுறை, கையுறை மற்றும் மேலங்கி அணிந்திருக்க வேண்டும்.

உணவு தொடர்பான புகாருக்கு எண் அறிவிப்பு

உணவு பாதுகாப்புத் துறை அலுவலர்கள் நிறுவனங்களுக்கு ஆய்வுக்கு வரும்போது அவர்களுக்கு உரியப் பதிலளிக்கும் வகையில் பயிற்சி பெற்ற பொறுப்பாளர் ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும். உணவு பாதுகாப்பு சம்பந்தமான புகார்களை வாட்ஸ்ஆப் எண் 94440-42322 & TNFSD Consumer App என்ற செயலி மூலம் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

