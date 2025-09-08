கேன் வாட்டரில் இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும்.. இல்லைன்னா? - பறந்த உத்தரவு!
அரசின் உத்தரவுகளை பின்பற்றாத கேன் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களுக்கு ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்க தமிழக உணவு பாதுகாப்புத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : September 8, 2025 at 5:25 PM IST
சென்னை: சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் செயல்படும் குடிநீர் உற்பத்தி ஆலைகளை ஆய்வு செய்ய, தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்புத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதுமே கேன்களில் அடைத்து விற்கப்படும் தண்ணீரையே பெரும்பாலான மக்கள் வாங்கி பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அந்தந்த பகுதிகளுக்கு ஏற்ப ஒரு கேன் ரூ.15 முதல் ரூ.30 வரை விற்பனையாகி வருகிறது. ஆனால், கேன் தண்ணீர் தொடர்பாக பல்வேறு புகார்கள் வருகின்றன. குறிப்பாக, தண்ணீரை சுத்திகரிக்க ரசாயனங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும், சுத்திகரிப்பு என்ற பெயரில் தண்ணீரில் உள்ள வைட்டமின் சத்துகள் முழுமையாக நீக்கப்படுவதாகவும் நிபுணர்கள் சிலர் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
இந்நிலையில், சென்னை மற்றும் புறநகர் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் செயல்படும் குடிநீர் ஆலைகளை உணவு பாதுகாப்புத்துறை, நகராட்சிதுறை, குடிநீர் வழங்கல்துறை ஆகிய மூன்று துறைகள் குழுவாக இணைந்து ஆய்வு மேற்கொள்ள தமிழக உணவு பாதுகாப்புத்துறை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
அந்த உத்தரவில், "குடிநீர் ஆலைகளில் இருந்து உற்பத்தியாகும் குடிநீர், கேன்களில் எவ்வாறு நிரப்பப்படுகிறது? கேன்கள் எவ்வாறு பராமரிக்கப்படுகிறது? சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரில் கால்சியம் ஒரு லிட்டருக்கு 10 முதல் 75 மில்லி கிராம் என்ற அளவிலும், மெக்னீசியத்தின் அளவு ஒரு லிட்டருக்கு 5 முதல் 30 மில்லி கிராம் என்ற அளவில் பின்பற்றப்படுகிறதா? என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
உணவு பாதுகாப்புத்துறை மூலம் குடிநீரின் டிடிஎஸ் (Total Dissolved Solids) அளவு 30-லிருந்து 70 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், டிடிஎஸ் அளவில் 70 புள்ளிகள் உள்ளதா? என்பது குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளவும் அந்த குழுவிற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கடைகளில் விற்கப்படும் கேன் குடிநீரை ஆய்வு மேற்கொள்ளவும் உணவு பாதுகாப்புத்துறை உத்தவிட்டுள்ளது. அதேபோல, கேன் குடிநீரில் 80 சதவீதம் புதிய கேன் விற்பனை செய்யப்படுகிறதா? கேன் வாட்டர் குடிநீரின் தரத்தை முழுமையாக பின்பற்றப்படுகிறதா? அடைக்கப்பட்ட குடிநீரில் உற்பத்தி மற்றும் காலாவதி தேதி மற்றும் குடிநீர் தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் பெயர் இடம் பெற்றுள்ளதா? என ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
உணவு பாதுகாப்புத் துறையின் உத்தரவுகளை பின்பற்றாத கேன் நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் வழங்கி, வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றாத கடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளதாக உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.