தமிழ்நாட்டின் முதல் விநாயகர் சிலை... எங்கே இருக்கு தெரியுமா? - TN FIRST GANESHA STATUE FOUND

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் முதல் விநாயகர் சிலை எங்கே இருக்கிறது என்ற புதிய ஆன்மீகத் தகவல் கிடைத்துள்ளதாக வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் தெரிவித்துள்ளார்.

கண்டெடுக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலை
கண்டெடுக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2025 at 3:54 PM IST

விழுப்புரம்: தமிழ்நாட்டின் முதல் விநாயகர் சிலை, அதுவும் 1,500 ஆண்டுகள் பழமையான விநாயகர் சிலை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ளது.

விநாயகரின் பிறந்தநாள் விழா, விநாயகர் சதுர்த்தி என்ற பெயரில் நாடு முழுவதும் நாளை (ஆக.27) கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படவுள்ளது. அதற்கான ஏற்பாடுகளும், சிலை விற்பனையும் களைகட்டி வருகிறது. குறிப்பாக, மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களில் விநாயகர் சதுர்த்தி மிகப் பெரிய அளவில் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்.

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டின் முதல் விநாயகர் சிலை விழுப்புரம் மாவட்டம் கூட்டேரிப்பட்டு அருகே ஆலகிராமத்தில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இங்கு வீற்றிருக்கும் விநாயகர், 75 செ.மீ உயரமும் 40 செ.மீ அகலமும் கொண்டது. இந்த சிலை சுமார் 1500 ஆண்டுகள் பழமையானது எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)

இந்நிலையில், விநாயகர் சிலை மற்றும் தமிழ்நாட்டில் விநாயகர் வழிபாடு எப்போது தொடங்கியது என்பது குறித்து, விழுப்புரத்தை சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு தொலைபேசி வழியாக பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், “வரலாற்று சிறப்புமிக்க குகைக் கோயில்களுக்கும், சாளுக்கிய மன்னர்களின் சிற்ப கலைக்கும் பெயர் பெற்றது கர்நாடகாவில் அமைந்துள்ள பதாமி நகரம். ஆனால், பதாமி என்பது காலப்போக்கில் மருவி வாதாபி என்று அழைக்கப்பட்டது. இந்த நகரின் மீது, கி.பி. 642-ம் ஆண்டு பல்லவ மன்னன் முதலாம் நரசிம்ம வர்மன் படையெடுத்துச் சென்று, சாளுக்கிய மன்னர் இரண்டாம் புலிகேசியை தோற்கடித்து வாதாபியை கைப்பற்றினார்.

அந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அவரது தளபதி பரஞ்சோதி என்பவரால் விநாயகர் சிலை ஒன்று அங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது. அதனால் தான் அவருக்கு வாதாபி விநாயகர் என்று பெயர் வந்துள்ளது. அந்த வகையில் தான் தமிழ்நாட்டிற்கு கி.பி 7-ம் நூற்றாண்டில் விநாயகர் அறிமுகமாகியுள்ளார் எனவும், அன்றிலிருந்து தான் விநாயகர் வழிபாடு தொடங்கியது எனவும் வரலாற்று தகவல் பதிவாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் முதல் விநாயகர் சிலை
தமிழ்நாட்டின் முதல் விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அது மட்டுமின்றி, அதற்கு முன்பாக விநாயகர் வழிபாடு தமிழ் மண்ணில் இல்லை எனும் கருத்துக்கள் நீண்ட காலமாகவே வேரூன்றியுள்ளது. அதே நேரம் பிள்ளையார்பட்டியில் உள்ளது தான் தமிழ்நாட்டின் முதல் விநாயகர் சிலை என்று பரவலாகப் பேசப்பட்டு வந்தது.

ஆனால், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கூட்டேரிப்பட்டு அருகே ஆலகிராமத்தில் உள்ள பழமை வாய்ந்த எமதண்டீஸ்வரர் கோயிலில் வட்டெழுத்துக் கல்வெட்டுடன் ஒரு விநாயகர் சிலை அமைந்துள்ளது. இதனை, கடந்த 2015-ம் ஆண்டு விழுப்புரத்தை சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வீரராகவன், மங்கையர்க்கரசி ஆகியோர் ஆய்வு செய்த போது கண்டறிந்தனர்.

வட்டெழுத்து கல்வெட்டில், “பிரமிறை பன்னூற சேவிக... மகன் கிழார் கோன்... கொடுவித்து” எனும் வாசகங்களை அறிஞர் ஐராவதம் மகாதேவன் வாசித்தார். மேலும், இது கி.பி 5 ஆம் நூற்றாண்டு (1500 ஆண்டுகள் பழமையானது) காலத்தை சேர்ந்தது என தெரிவித்த அவர், தமிழ்நாட்டில் உள்ள விநாயகர் சிற்பங்களில் இந்த சிற்பம் தான் முதன்மையானது என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் ஆலகிராமத்தில் உள்ள விநாயகர் சிலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

விழுப்புரத்தை சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன்
விழுப்புரத்தை சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்நிலையில், முதன் முதலில் வாதாபியில் இருந்து விநாயகர் கொண்டு வரப்பட்டார் என்பது கற்பனை கதை என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு காரணம் ஆலகிராமத்தில் உள்ள பழமை வாய்ந்த விநாயகர் தான். குறிப்பாக, பல்லவர் காலத்திற்கு முன்பே விநாயகர் வழிபாடு தமிழ்நாட்டில் இருந்தது என்பதற்கான ஆதாரமாகவும் ஆலகிராமம் விநாயகர் சிற்பம் திகழ்கிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன், “இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் முதல் விநாயகர் சிலை உள்ள இடம் என்ற சிறப்பை ஆலகிராமம் பெற்றுள்ளது. அது மட்டுமின்றி, 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே விநாயகர் வழிபாடு தமிழ்நாட்டில் இருந்துள்ளது“ என்றும் அவர் பெருமிதமாக தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)

தமிழ்நாட்டின் முதல் விநாயகர் சிலை
தமிழ்நாட்டின் முதல் விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

விழுப்புரத்தை சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன்
விழுப்புரத்தை சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
