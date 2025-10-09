ETV Bharat / state

தவெக கூட்டணி என்பது எடப்பாடி பழனிசாமியின் பகல் கனவு - செல்வப்பெருந்தகை

காங்கிரஸ் கூட்டத்திலும் தவெக கொடி பறக்க தான் செய்கிறது, அதற்காக நாங்களும் கூட்டணி கனவு காண முடியுமா என செல்வப்பெருந்தகை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை
காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (@SPK_TNCC)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 3:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி காண்பது கூட்டணி கனவு, அது பகல் கனவாக தான் இருக்கும் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவருமான பக்தவச்சலத்தின் 129-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவப்படத்திற்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, ”தனது வக்கீல் தொழிலை விட்டு விட்டு சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர் பக்தவத்சலம். பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டை திறம்பட ஆட்சி செய்தவர். அவருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்துவதில் காங்கிரஸ் பெருமை கொள்கிறது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வேகமான வளர்ச்சி பணிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் முன்னெடுத்து வருகிறார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தொழில்கள் தொடங்குவதற்கான அனுமதி வழங்குவதில் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் சுணக்கம் ஏற்படுவதாக தெரிய வந்துள்ளது. கீழ்நிலை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து தான் கோப்புகளை மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு அனுப்புகிறார்கள். அப்படி இருந்தும் ஒப்புதல் அளிப்பதில் ஏன் தாமதம் செய்கிறார்கள். இது அரசுக்கு தான் கெட்டப் பெயரை ஏற்படுத்தும்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் 24 மணி நேரமும் மக்களுக்காக உழைக்கிறார், ஆனால் அதிகாரிகள் இவ்வாறு செயல்படுவது இல்லை. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அல்ல, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கோப்புகளுக்கும் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: ''அப்பா, அம்மா பெயரை மாற்றி விடாதீர்கள்'' முதலமைச்சரை சாடிய இபிஎஸ்!

எடப்பாடி பழனிசாமியின் பிரச்சார கூட்டத்தில் தவெக கொடியுடன் சிலர் கலந்து கொண்டதாகவும், இதனால் கூட்டணிக்கு பிள்ளையார் சுழி போடப்பட்டு இருப்பதாகவும் கூறி இருக்கிறார். அவர் காண்பது கூட்டணி கனவு, அது பகல் கனவாக தான் இருக்கும். காங்கிரஸ் கூட்டத்திலும் தவெக கொடி பறக்கத் தான் செய்கிறது. அதற்காக நாங்களும் கூட்டணி கனவு காண முடியுமா” என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நேற்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட போது, தவெக தொண்டர்கள் சிலர் தங்களது கட்சி கொடியை ஏந்தி நின்றனர். இதுகுறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி “கொடி பறக்குது, பிள்ளையார் சுழி போட்டாங்க” என சூசகமாக பேசினார். இதனையடுத்து தொண்டர்கள் அனைவரும் ஆர்ப்பரித்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

அதிமுக தவெக கூட்டணிசெல்வப்பெருந்தகைEPS ABOUT TVK ALLIANCEஎடப்பாடி பழனிசாமிADMK TVK ALLIANCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.