மின்னணு இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்த நாடே அதை பயன்படுத்தவில்லை: செல்வப்பெருந்தகை - SELVAPERUNTHAGAI ABOUT VOTE THEFT

வாக்குச்சீட்டுகள் கொண்டு வருவதற்கு நடைமுறை சிக்கல் கிடையாது, பல்வேறு தேர்தல்களில் வாக்கு சீட்டுகள் தான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை
காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 30, 2025 at 5:34 PM IST

சென்னை: தேர்தல்களில் மின்னணு வாக்குபதிவுக்கு பதிலாக வாக்கு சீட்டு முறையை கொண்டுவர வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், சீர்திருத்தங்கள் செய்வதாக அறிவித்து இந்தியா மீது 50 சதவீதம் வரி விதித்துள்ளார்.

ரஷ்யாவிடமிருந்து பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் வைத்துள்ள அம்பானிக்கும், அதானிக்கும் குறைந்த விலையில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கச்சா எண்ணெய் பெற்று தருகிறார். இதனால் டிரம்ப் கோபமடைந்து இந்தியா மீது 50 சதவீதம் வரி விதித்துள்ளார். இதன் காரணமாக இந்தியாவும், தமிழ்நாடும் பாதிப்படைகிறது.

வாக்கு திருட்டு தொடர்பாக மாநாடு

வாக்கு திருட்டு நடைபெற்றதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி போராடி வருகிறார். இந்த வாக்குத் திருட்டை கண்டித்து மக்களிடம் மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. பாஜக தலைவர்களே தவறு நடைபெற்றுள்ளது என ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். ராகுல் காந்தியின் போராட்டத்தை அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாராட்டி வருகிறார்கள்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வருகின்ற 7ஆம் தேதி திருநெல்வேலியில் வாக்கு திருட்டு தொடர்பாக ஒரு மாநாடு நடத்த உள்ளோம். அந்த மாநாட்டில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர். இந்தியாவில் உள்ளவர்களுக்கு கடைசியாக இருக்கும் ஒரே உரிமை வாக்குரிமை மட்டும் தான். அதனை பறிக்க தேர்தல் ஆணையத்தை பயன்படுத்தி ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் பாஜக வாக்குத் திருட்டில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

வாக்கு திருட்டு தொடர்பான செய்திகள் மிக வேகமாக பரவி வருகிறது. இதனை வேறு வகையில் மாற்றம் செய்து விடுவார்களோ எனவும் அச்சம் ஏற்படுகிறது. ஆகவே, ராகுல் காந்தியை முன்னிறுத்தி அவர் எடுக்கும் போராட்டத்திற்கு நாம் அனைவரும் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும். வரும் தேர்தல்களில் மின்னணு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக வாக்கு சீட்டு முறையை கொண்டு வர வேண்டும். அந்த இயந்திரம் கண்டுபிடித்த நாட்டிலேயே வாக்குச்சீட்டு முறைதான் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பலம் கொண்டு கட்சிகள் இருக்கும் மாநிலங்களில் தங்களது கைவரிசையை பாஜகவால் காட்ட முடியாது. குறிப்பாக ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்களில் தங்களுடைய சித்தாந்தத்தை பாஜகவினர் காட்டி வருகின்றனர். ஆனால் தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் அவர்களால் ஏதும் செய்ய முடியாது. வாக்குச்சீட்டு முறை கொண்டு வருவதற்கு நடைமுறை சிக்கல் எதுவும் கிடையாது. இதற்கு முன்பு பல்வேறு தேர்தல்களில் வாக்கு சீட்டு முறைதான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

மூப்பனார் நினைவேந்தல் கூட்டம்

இதனைத்தொடர்ந்து மூப்பனார் நினைவேந்தல் கூட்டம் குறித்து பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, “மூப்பனாருக்கு நினைவேந்தல் கூட்டம் நடத்தப்பட்ட இடம் காங்கிரஸ் கட்சியின் சொத்து. காங்கிரஸ் கட்சியின் காமராஜர் அறக்கட்டளை சார்ந்த சொத்தில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தில் ஒரு மண்டபம் அமைக்கப்பட்டது. அதில் எங்களுக்கு எந்த விதமான முரண்பாடுகளும் இல்லை, ஆனால் அவருடைய சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய பாஜக, ஒரு நாளும் மூப்பனாரை ஏற்றுக் கொண்டதே இல்லை.

இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும், அரசியலில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று தெரிந்தாலும் வாஜ்பாயை மூப்பனார் ஆதரிக்கவில்லை. அவர் தீர்மானித்திருந்தால் வாஜ்பாய் அரசு 5 ஆண்டுகள் நீடித்திருக்கும். ஆனால் பாசிசத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையில் அவர் தீர்மானமாக இருந்தார். ஆனால் அவருடைய மகன் ஜி.கே.வாசன் இந்த கொள்கையில் வலிமையாக இருக்கிறாரா? என்பது கேள்வியாக உள்ளது.

6 மாதங்களில் தேர்தல் சந்திக்க உள்ளதால் நிர்மலா சீதாராமன், காமராஜர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார். நான் நாளை முதல் தென் மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளேன். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் வாக்கு திருட்டை பற்றி மக்களுக்கு எடுத்து கூற உள்ளோம்” என்றார்.

