ராகுல் காந்தி விஜயிடம் பேசியது ஏன்? காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் ராஜேஷ் குமார் பேட்டி!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினுடைய இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் அரசியல் கட்சி பொதுக்கூட்டத்திற்கான முன்னேற்பாடுகளை சரியாக செய்திருக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் ராஜேஷ் குமார்
காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் ராஜேஷ் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 3:50 PM IST

1 Min Read
தூத்துக்குடி: கரூர் சம்பவம் குறித்து மனிதநேய அடிப்படையில் ராகுல் காந்தி விஜயுடன் பேசியதாக தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற தலைவர் ராஜேஷ் குமார் விளக்கமளித்துள்ளார்.

வாக்குத்திருட்டின் மூலம் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததாகவும், அதற்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் துணை நிற்பதாகவும், வாக்குத்திருடனே! பதவி விலகு! என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மாபெரும் கையெழுத்து இயக்கம் தூத்துக்குடியில் உள்ள காந்தி சிலை முன்பு நடைபெற்றது. தூத்துக்குடி மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மாவட்ட தலைவர் சி.எஸ்.முரளிதரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற தலைவர் ராஜேஷ் குமார் துவக்கி வைத்தார்.

பின்னர் ராஜேஷ் குமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ”தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்கு திருட்டை கண்டித்து பொதுமக்களிடம் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் சுமார் ஒரு கோடி கையெழுத்தும், இந்தியா முழுவதும் 5 கோடி கையெழுத்தும் பெறப்பட்டு, வரும் 15ஆம் தேதி ஜனாதிபதியிடம் அளிக்க உள்ளோம்.

காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் ராஜேஷ் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரூர் சம்பவம் குறித்து ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணையில் உள்ளதால் அது தொடர்பாக எந்த கருத்தும் தெரிவிக்க இயலாது. நடுநிலையாகத்தான் கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன, இருந்தும் தமிழ்நாடு அரசு தொலைக்காட்சி மற்றும் ஊடகங்களை முடக்கும் வகையில் செயல்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது" என்றார்.

விஜய்-ராகுல் தொலைபேசி உரையாடல் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மனிதநேய அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜயுடன் பேசி உள்ளார். கூட்டணி ஆட்சி மற்றும் அதிக தொகுதிகள் பெறுவது குறித்து காங்கிரஸ் தலைமை முடிவு செய்யும். தமிழ்நாட்டிலும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் நடைபெறும் போது, பீகாரில் நடைபெற்றது போன்ற முறைகேடு நடந்துவிட கூடாது என்பதற்குதான் இந்த கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: கரூர் துயரம்: சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணையை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தவெக மேல் முறையீடு!

நடிகர் விஜய் கட்சி தொடங்கி இரண்டு, மூன்று கூட்டங்கள் நடத்தியுள்ளார். அரசியல் கட்சி பொதுக்கூட்டம் நடத்தும் போது அதற்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகளை அவர்கள் செய்ய வேண்டும். அதுதான் தலைமைத்துவத்துக்கான பண்பு. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினுடைய இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் அதை செய்திருக்க வேண்டும். அவர்கள் செய்யாததால் தான் இவ்வளவு பிரச்சனை. ஒரு அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த யாராவது இறந்து போனால் ஒரு வாரம் துக்கம் அனுசரிப்பதற்காக கட்சிக் கொடி கம்பம் அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்படும், அதைக் கூட அவர்கள் செய்யவில்லை” என்று குற்றம்சாட்டினார்.

