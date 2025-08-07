Essay Contest 2025

தொடர் கதையான தமிழக மீனவர்கள் கைது! வெளியுறவுத் துறை அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் கடிதம்! - MK STALIN LETTER TO UNION MINISTER

கைது செய்யப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரி மத்திய அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

Published : August 7, 2025 at 12:11 PM IST

சென்னை: இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை விடுவிக்க மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 14 மீனவர்கள் நேற்று (ஆக. 6) இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், சிறை பிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களையும், அவர்களது மீன்பிடிப் படகுகளையும் உடனடியாக விடுவிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், "இலங்கைக் கடற்படையினரால் நேற்று (ஆக. 6) அதிகாலை 14 இந்திய மீனவர்கள், அவர்களது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட மீன்பிடிப் படகு மற்றும் ஒரு பதிவு செய்யப்படாத நாட்டுப் படகுடன் சிறை பிடிக்கப்பட்டனர். தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் தொடர்ந்து கைது செய்யப்படுவதை முடிவுக்கு கொண்டு வர மத்திய அரசு தூதரகரீதியாக தலையிட வேண்டும்.

இது குறித்து பல முறை வேண்டுகோள் விடுத்தும், 2025 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் மீனவர்கள் 17 முறை கைது செய்யப்பட்டுள்ளது மிகவும் கவலையளிக்கிறது. தற்போது 237 மீன்பிடிப் படகுகளும், 80 மீனவர்களும் இலங்கை அதிகாரிகளின் காவலில் உள்ளனர். மீனவர்களின் வாழ்வாதாரமான பாரம்பரிய நீர் நிலைகளில் மீன்பிடிக்கும் உரிமையை தற்போது அவர்கள் இழந்துள்ளனர்.

எனவே, கைது செய்யப்பட்ட அனைத்து தமிழக மீனவர்களையும், அவர்களது மீன்பிடிப் படகுகளையும் விரைவில் விடுவிப்பதற்குத் தேவையான உடனடி நடவடிக்கைகளை மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் எடுக்க வேண்டும்” இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கடந்த ஒன்றரை மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 40-க்கும் மேற்பட்ட தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவதுடன் அவர்களின் விலை உயர்ந்த படகுகளும் பறிமுதல் செய்யப்படுவதால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.

இதையும் படிங்க: தமிழக மீனவர்கள் 14 பேர் கைது... இலங்கை கடற்படை மீண்டும் அட்டூழியம்: அதிர்ச்சியில் மீனவர்கள்!

