சென்னை: அனைவருக்குமான கல்வி உரிமையை திராவிட மாடல் அரசின் செயல்பாடுகள் நிலைநாட்டும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தரும், தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணையத்தின் முன்னாள் தலைவரும், மூத்த கல்வியாளருமான வசந்தி தேவி கடந்த ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி உடல்நலக் குறைவால் காலமானார். இந்த நிலையில், அவரது நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி சைதாப்பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி வாயிலாக கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், “வசந்தி தேவி அம்மையார் வாழ்நாள் முழுக்க எளிய மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும், ஏழைக் குழந்தைகளின் கல்வி உரிமைக்காகவும் பாடுபட்டவர். கல்வியை வியாபாரப் பொருளாகவோ, பாதுகாக்கப்படுகிற ஆயுதமாவோ இல்லாமல் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். கல்விதான் அவர்களுக்கான ஆயுதம், அழிக்கமுடியாத செல்வம் என்கின்ற நோக்கத்தோடு செயலாற்றியவர். சிறந்த கல்வியாளராக தனி முத்திரை பதித்தவர்.
கல்வியில் சீர்திருத்தத்தையும், சமத்துவத்தையும் வலியுறுத்தியவர். பொதுவுடைமைச் சிந்தனையும், மனித உரிமைக் கொள்கையும் கொண்ட அவர், மாநில மகளிர் ஆணையப் பொறுப்பில் இருந்தபோது ஆற்றிய பணிகள் சிறப்பானவை. கல்வி உரிமைக்காகவும் மனித உரிமைக்காகவும் ஜனநாயகக் களத்தில் அயராமல் பாடுபட்டவர். சமச்சீர் கல்வித் திட்டத்தை ஆதரித்து நின்றவர். திராவிட மாடல் அரசின் பள்ளிக்கல்வி முன்னெடுப்புகளை பாராட்டியவர்.
கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்தி, கடைக்கோடி மனிதர்கள் வரை கல்வி சென்றடைய வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தியவர். அனைவருக்குமான கல்வி உரிமையை நிலைநாட்டுகின்ற திமுக அரசின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் வசந்தி தேவி அம்மையாருக்கு செலுத்துகின்ற ஆக்கப்பூர்வமான அஞ்சலி” என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறினார்.
நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் மாநிலச் செயலாளரும், மத்தியக் குழு உறுப்பினருமான பாலகிருஷ்ணன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், நீதியரசர் ஹரி பரந்தாமன், தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையத்தின் தலைவர் ஏ.எஸ். குமரி, வழக்கறிஞர் ஹென்றி திபேன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
