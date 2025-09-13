எந்த கொம்பனாலும் திமுகவை தொட்டு பார்க்க முடியாது! தொண்டர்களுக்கு ஸ்டாலின் மடல்!!
கொள்கையில்லாக் கூட்டத்தைச் சேர்த்து, கூக்குரலிட்டு, கும்மாளம் போட்டு, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்யும் கட்சி திமுக அல்ல என முதல்வர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சென்னை: பழைய எதிரி, புதிய எதிரி என எந்த கொம்பனாலும் திமுகவை தொட்டுப் பார்க்க முடியாது என்று முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுகவின் முப்பெரும் விழா கரூரில் நடைபெறுவதை ஒட்டி, மு.க.ஸ்டாலின் தொண்டர்கள் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில், “தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாள், திமுக தொடங்கப்பட்ட நாள் ஆகிய மூன்றும் நிகழ்ந்தது செப்டம்பர் மாதம் என்பதால் முப்பெரும் விழாவாக கொண்டாடும் வழக்கத்தைத் கருணாநிதி தொடங்கினார். மூன்று நாள் திருவிழாவான முப்பெரும் விழாவில், பெரியார், அண்ணா, கலைஞர் பெயர்களில் விருதுகள் வழங்கும் வழக்கத்தையும் அவர் உருவாக்கினார்.
கரூரில் முப்பெரும் விழா
முப்பெரும் விழா என்பது நம்மை நாமே ஊக்கப்படுத்திக் கொள்ளும் திருவிழா. அந்த வகையில், முப்பெரும் விழா வரும் 17 ஆம் தேதி கரூர் மாநகரின் கோடாங்கிப்பட்டியில் நடைபெறுகிறது. இந்த முப்பெரும் விழாவுக்கு அமைச்சர் துரைமுருகன் தலைமை தாங்குகிறார். இந்த விழாவில் கீழ்கண்ட விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன.
- பெரியார் விருது - கனிமொழி எம்.பி
- அண்ணா விருது - சுப.சீதாராமன்
- கலைஞர் விருது - சோ.மா.ராமச்சந்திரன்
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது - குளித்தலை சிவராமன்
- பேராசிரியர் விருது- மருதூர் இராமலிங்கம்
- மு.க.ஸ்டாலின் விருது - பொங்கலூர் ந. பழனிசாமி
- முரசொலி செல்வம் பெயரிலான முதல் விருது- மூத்த பத்திரிகையாளர் ஏ.எஸ்.பன்னீர்செல்வன்
அண்ணா பிறந்தநாளில் ஏற்கவுள்ள உறுதிகள்
- ஓரணியில் தமிழ்நாடு இயக்கத்தில் இணைந்துள்ள 1 கோடிக் குடும்பத்தினரும் சேர்ந்து, தமிழ்நாட்டைத் தலைகுனிய விடமாட்டோம்.
- தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் விகிதாசாரத்தைக் குறைக்கும் நியாயமற்ற தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராகப் போராடுவேன்; தமிழ்நாட்டைத் தலைகுனிய விடமாட்டேன்.
- வாக்காளர் பட்டியல் மோசடி மூலம் தமிழ்நாட்டு மக்களின் வாக்குரிமையைப் பறிப்பிற்கு எதிராக நிற்பேன்; தமிழ்நாட்டைத் தலைகுனிய விடமாட்டேன்.
- நீட் மற்றும் இளைஞர்களை முடக்கும் எந்தவொரு திட்டத்தையும் எதிர்த்து நிற்பேன், நம் மாணவர்களுக்கு உரிய கல்வி நிதிக்காகப் போராடுவேன்; ஒருபோதும் தமிழ்நாட்டைத் தலைகுனிய விடமாட்டேன்.
- தமிழ் மொழி, பண்பாடு மற்றும் பெருமைக்கு (நன்மதிப்பிற்கு) எதிரான எந்தவொரு பாகுபாட்டையும் எதிர்த்துப் போராடுவேன். எதற்காகவும் தமிழ்நாட்டைத் தலைகுனிய விடமாட்டேன்.
- பெண்கள், விவசாயிகள், மீனவர்கள், நெசவாளர்கள், தொழிலாளர்கள்என ஒவ்வொரு உழைக்கும் வர்க்கத்தின் நலன்களையும் பாதுகாக்கத் தேவையான நிதிக்காகப் போராடுவேன். தமிழ்நாட்டைத் தலைகுனிய விடமாட்டேன் ஆகிய உறுதிமொழிகளை ஒவ்வொரு திமுகவினரும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
மக்களுக்கு இடையூறு செய்யும் இயக்கமல்ல திமுக
கொள்கையில்லாக் கூட்டத்தைச் சேர்த்து, கூக்குரலிட்டு, கும்மாளம் போட்டு, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்யும் கட்சி திமுக அல்ல. நாம் கூடும் போது கொள்கைப் பட்டாளமாகக் கூடுவோம். கூட்டம் முடிந்து லட்சிய வீரர்களாகப் புறப்படுவோம். இந்த முப்பெரும் விழா, 2026 தேர்தல் களத்தில் வெற்றி வாகை சூடுவதற்கான முன்னோட்ட அணிவகுப்பு. பழைய எதிரி, புதிய எதிரி என எந்த கொம்பனாலும் திமுகவை தொட்டுக் கூட பார்க்க முடியாது.
தமிழ்நாட்டின் சாதனைகள்
மத்திய பா.ஜ.க அரசின் வஞ்சகத்தாலும், அதனிடம் அடிமையாக இருக்கின்ற அதிமுகவின் துரோகத்தாலும் நாம் இழந்தவற்றை மீட்கும் முயற்சியில் கடந்த நான்காண்டுகளில் பெருமளவு முன்னேறியுள்ளோம். இந்தியாவிலேயே அதிக தொழிற்சாலைகளைக் கொண்ட மாநிலம், அதிகளவில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகிற மாநிலம், பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் தற்சார்பு நிலைக்கும் வழிவகுக்கும் மாநிலம் என்று மத்திய அரசின் புள்ளி விவரங்களே தமிழ்நாட்டின் சாதனைகளை எடுத்துச் சொல்லும் அளவுக்கு திமுக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது” இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.