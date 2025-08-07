சென்னை: ‘கலைஞர் மாணவப் பத்திரிகையாளர் திட்டம்’ மற்றும் ‘கலைஞர் நிதிநல்கை திட்டத்தை’ முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்து, முத்தமிழறிஞர் பதிப்பகத்தின் 8 புதிய நூல்களையும் வெளியிட்டார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 7 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி ‘கலைஞர் மாணவப் பத்திரிகையாளர்’ திட்டம் மற்றும் ‘கலைஞர் நிதிநல்கை’ திட்டம் துவக்க விழா சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 7) நடைபெற்றது. துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார்.
இதில், அச்சு, தொலைக்காட்சி ஊடகம், சமூகவலைதளம் என அதிகரித்துள்ள நிலையில், பத்திரிகை மீது ஆர்வம் கொண்டு வரும் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து அவர்களை மெருகேற்றவும், மாணவ பத்திரிகையாளர்களின் திறமையை வெளிக்கொண்டு வரும் வகையில் ‘கலைஞர் மாணவப் பத்திரிகையாளர்’ திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் இலச்சினை (Logo) தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட பத்திரிகையாளர் நக்கீரன் கோபால் பெற்றுக் கொண்டார்.
இதே போல், இளம் ஆய்வாளர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களை வளர்த்தெடுத்து ஊக்குவிக்கும் விதமாக, ‘கலைஞர் நிதிநல்கை’ திட்டத்தின் இலச்சினையை முதலமைச்சர் வெளியிட்டு துவக்கி வைத்தார். அந்த இலச்சினையை மூத்த திராவிட இயக்க ஆய்வாளர் திருநாவுக்கரசு பெற்றுக் கொண்டார்.
இத்திட்டம் சமூக நீதி, சுய மரியாதை, மொழி உரிமை, மாநில சுயாட்சி, தனித்த கலை இலக்கிய பண்பாடு, வரலாறு ஆகியவற்றை மையமாக கொண்ட ஆய்வுகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், ஆண்டுக்கு 15 படைப்புகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, இளம் ஆய்வாளர்கள் 15 பேருக்கு ஆண்டிற்கு தலா ரு.1 லட்சம் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், முத்தமிழறிஞர் பதிப்பகத்தின் சார்பில், தயாரிக்கப்பட்டுள்ள 8 புதிய நூல்களை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட திமுக பொதுச் செயலாளர் அமைச்சர் துரைமுருகன் பெற்றுக் கொண்டார்.
முன்னதாக, அண்ணா அறிவாலயத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் அண்ணா மற்றும் கருணாநிதி திருவுருப்படங்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
