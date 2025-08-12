திருப்பூர்: எடப்பாடி பழனிசாமி தரம் தாழ்ந்து தன்னை ஒருமையில் பேசுகிறார் என்றும், இருப்பினும் மக்கள் பணிதான் தனக்கு முக்கியம் என்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆதங்கத்துடன் பேசியுள்ளார்.
திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில், அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நேற்று (ஆகஸ்ட் 11) உடுமலை நேதாஜி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு, ரூ.949.53 கோடி செலவில் 61 முடிவுற்ற பணிகளை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, ரூ.182.06 கோடி மதிப்பீட்டிலான 35 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, ரூ.295.29 கோடி மதிப்பிலான அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை 19,785 பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார்.
பின்னர் நிகழ்ச்சி மேடையில் பேசிய முதலமைச்சர், “திருமூர்த்தி மலை, அமராவதி அணை என இயற்கை வளங்கள் கொண்ட ஊர் உடுமலைபேட்டை. திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ரூ.10,491 கோடி மதிப்பீட்டில் நலத்திட்ட பணிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
2026 தேர்தலில் அ.தி.மு.க.வின் தோல்வி மேற்கு மண்டலத்தில் இருந்தே தொடங்கும்!#DravidianModel ஆட்சியில் வளர்ச்சியின் அளவுகோலாகப் பெயர் பெற்றுள்ள தமிழ்நாடு, திராவிட மாடல் 2.0-வில் இன்னும் புதிய உச்சங்களை அடையும்! pic.twitter.com/ANZxhKeBYf— M.K.Stalin (@mkstalin) August 11, 2025
2006 ஆம் ஆண்டு திமுக அரசால் தொடங்கப்பட்ட மேம்பாலப் பணிகளை, அதிமுக அரசு கிடப்பில் போட்டது. அதனை மீண்டும் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளோம். அத்திக்கடவு - அவிநாசி திட்டத்தையும் பயன்பாட்டிற்கும் கொண்டு வந்துள்ளோம்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள்:
- பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு பாசன திட்டத்தில் வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணிக்கு ரூ.10 கோடி ஒதுக்கீடு
- மாவட்ட மையம், நூலக கட்டடம் ரூ.9 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும்
- ரூ. 5 கோடி மதிப்பீட்டில் பல்நோக்கு விளையாட்டு மையம்
- ரூ. 11 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய குடிநீர் திட்டம்
- ரூ.7 கோடி மதிப்பீட்டில் காங்கேயத்திற்கு புதிய தடுப்பணைகள் அமைக்கப்படும்
- ஊத்துக்குளி பகுதியில் ரூ.6.5 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய வெண்ணெய் தொழிற்சாலை அமைக்கப்படும்
- திருப்பூர் சாந்தி திரையரங்கம் அருகில் உள்ள சாலைக்கு சாதிக் பாஷா பெயர் சூட்டப்படும்”
என்று திட்டங்களை அறிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தான் மேற்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்தவர் என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுகிறார். ஆனால் அவரைவிட மேற்கு மண்டலத்திற்கு அதிக நலத்திட்டம் திமுக ஆட்சியில்தான் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிமுகவின் தோல்வி இங்கிருந்துதான் துவங்கியுள்ளது.
‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளது. மக்கள் நலத்திட்டங்களை தடுக்க நீதிமன்றத்தை நாடிய சி.வி. சண்முகத்திற்கு ரூ.10 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி தரம் தாழ்ந்து என்னை ஒருமையில் பேசுகிறார். நாங்கள் அதைப்பற்றி கவலைப்படவில்லை. மக்கள் பணிதான் எங்கள் பணி. அவர் என்னைப்பற்றி இன்னும் பேசட்டும். இந்த அரசு மக்களுக்கு தேவையானதை செய்து வருவதால் இதுவரை அடையாத உச்சங்களை தமிழகம் நிச்சயம் அடையும்” என்றார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக உடுமலைக்கு வந்த முதலமைச்சருக்கு ஏராளமான தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சாலையின் இருபுறமும் திரண்டு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். முதலமைச்சர் மேற்கொண்ட திடீர் ரோடு ஷோ பொதுமக்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. வழிநெடுகிலும் தொண்டர்களுக்கு கை அசைத்தபடி சென்ற முதலமைச்சர், தொண்டர்களிடம் மனுக்களை பெற்றுக்கொண்டும், அவர்களுடன் செல்ஃபி எடுத்துகொண்டும் விழா மேடைக்குச் சென்றார்.
