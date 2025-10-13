திருநங்கையருக்கு ‘அரண்’ இல்லம்... விழுப்புரத்தில் மெகா உணவு பூங்கா! பல்வேறு திட்டங்களுக்கு பச்சை கொடி காட்டிய முதல்வர்!
சென்னை செனாய் நகர், மதுரை அண்ணா நகர் ஆகிய இடங்களில் 43.88 லட்ச ரூபாய் செலவிலான திருநங்கையர்களுக்கான ‘அரண்’ இல்லங்களை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.
Published : October 13, 2025 at 4:41 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், இன்று தலைமை செயலக கட்டடத்தில் வைத்து, திருநங்கையருக்கான ‘அரண்’ இல்லம் உள்பட பல்வேறு துறை சார்ந்த திட்டங்களை காணொலிக் காட்சி வாயிலாகத் தொடங்கி வைத்தார்.
சட்டத் துறை சார்பில் மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரியில் 48 கோடியே 20 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள கல்விசார் மற்றும் நிர்வாக தொகுதி கட்டடங்கள் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதலமைச்சர் திறந்துவைத்தார்.
மேலும், வேலூர் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் 6 கோடியே 46 லட்சத்து 85 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் தரை மற்றும் இரண்டு தளங்களுடன் கட்டப்பட்டுள்ள நூலகக் கட்டடம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
பின்னர் சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை துறை சார்பில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் ஜவ்வாது மலை, கரூர் மாவட்டத்தின் பொன்னனையார் அணை, நாமக்கல் மாவட்டத்தின் கொல்லிமலை ஆகிய இடங்களில், சுற்றுலாத் தலங்களை மேம்படுத்தும் வகையில் ரூ.7.46 கோடி செலவில் முடிவுற்ற 4 திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்து, 16.30 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான 5 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.
இதனை தொடர்ந்து சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் சார்பில் சென்னை செனாய் நகர், மதுரை அண்ணா நகர் ஆகிய இடங்களில் 43.88 லட்ச ரூபாய் செலவிலான திருநங்கையர்களுக்கான ‘அரண்’ இல்லங்களை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார்.
பின்னர் தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறையின் சார்பில் தமிழ்நாடு சிப்காட் தொழில் பூங்காக்களில் அமைத்துள்ள 16 புதிய குழந்தைகள் காப்பகங்கள், ரூ.120 கோடி செலவில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 157.91 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திண்டிவனம் மெகா உணவு பூங்கா, 70 கோடி ரூபாய் செலவில் தேனி மாவட்டத்தில் 123.49 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தேனி மெகா உணவு பூங்கா ஆகியவற்றையும் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் 43 கோடியே 20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 4 திருக்கோயில்களில் 4 புதிய திட்டப் பணிகள் மற்றும் ஒரு உதவி ஆணையர் அலுவலக கட்டுமானப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். மேலும், 48 கோடியே 81 லட்சம் ரூபாய் செலவில் 7 திருக்கோயில்களில் 13 முடிவுற்ற பணிகள், ஒரு இணை ஆணையர் அலுவலகம், 13 ஆய்வர் அலுவலகங்களை காணொலிக் காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்.
தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் உதவி பொறியாளர் (மின்), இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர், உதவியாளர் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட 83 நபர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிடும் அடையாளமாக 16 நபர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்வில் நீர்வளம் மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சர் துறைமுருகன், இந்து சமய அறநிலை துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, தொழில்துறை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா, சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரன் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.