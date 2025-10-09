கரூரில் விஜய் உயிருக்கு ஆபத்து! நயினார் நாகேந்திரன் பரபரப்பு பேட்டி!
கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு விஜய் தான் பொறுப்பு என்ற ஒற்றை கருத்தை செந்தில் பாலாஜியும், டிடிவி தினகரனும் செல்போனில் பேசி வைத்து பேட்டியளித்திருக்கலாம் என நயினார் நாகேந்திரன் விமர்ச்சித்துள்ளார்.
Published : October 9, 2025 at 4:46 PM IST
திருநெல்வேலி: விஜய் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்க்க கரூர் சென்றால் அங்கு மீண்டும் நெரிசல் ஏற்படும். அதில் அவரது உயிருக்கும் ஆபத்து ஏற்படும் என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
இமானுவேல் சேகரனாரின் பிறந்த நாள் இன்று. அதனை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அவரது புகைப்படத்துக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் திருநெல்வேலியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் பாஜக அலுவலகத்தில் இமானுவேல் சேகரனாரின் புகைப்படத்துக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
அதனை தொடர்ந்து நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் 2026 தேர்தல் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு,“ஒரு குடையின் கீழ் பல கொடிகள் வர வேண்டும் என்பது எனது ஆசை. அதிமுக, பாஜக கூட்டணி நிச்சயம் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறும்” என்றார்.
விஜய்க்கு பாதுகாப்பில்லை
தொடர்ந்து கரூர் விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்திப்பதற்காக தவெக தலைவர் விஜய் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது குறித்து கேட்டதற்கு, “விஜய் இவ்வளவு நாளாக பாதிக்கப்பட்டவர்களை சென்று பார்க்கவில்லை என பலர் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர். அதற்கு நான் பதிலளிக்கிறேன். விஜய்க்கு கரூரில் பாதுகாப்பில்லை. ஏற்கனவே 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதில் விஜய் இப்போது அங்கு சென்றால் அவரை கொலை செய்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது. திமுக அரசால் விஜய்க்கு மட்டுமல்ல பொதுமக்களுக்குமே ஆபத்து இருக்கிறது” என்றார்.
அரசு பொறுப்பில்லை
தொடர்ந்து டி.டி.வி.தினகரன் இந்த சம்பவத்துக்கும் அரசுக்கும், செந்தில் பாலாஜிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என கூறிவது குறித்து கேட்டதற்கு, “இருக்கலாம், டிடிவி தினகரனும் செந்தில் பாலாஜியும் தொலைபேசியில் இதுபற்றி பேசியிருக்கலாம். எனக்கு தெரியவில்லை” என்றார்.
அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டிய அரசு, கரூர் சம்பவத்திற்கு அரசு பொறுப்பில்லை, விஜய்தான் பொறுப்பு என கூறுகின்றது. சட்ட ஒழுங்கு சீர் கெட்டுள்ளது. திமுக ஆட்சியில் மட்டும் 283 போக்சோ வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச் சம்பவங்கள் 55 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளன" என்றார்.
தொடர்ந்து பாஜக தேர்தல் பிரச்சாரம் குறித்து கேட்டதற்கு, “அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி திட்டமிட்டபடி தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட உள்ளது. பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி நட்டா தமிழகம் வருவதாக இருந்தது. ஆனால், பிகார் தேர்தல் பணியில் இருப்பதால் அவருக்கு பதிலாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தமிழகம் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைப்பார்” என்றார்.