ஓபிஎஸ் - முதல்வர் சந்திப்பை பார்த்து பாஜகவுக்கு பயம் வந்துவிட்டது: சபாநாயகர் அப்பாவு - SPEAKER APPAVU PRESS MEET

பாஜகவுக்கு எந்தக் கூட்டணியும் தேவையில்லை. தேர்தல் ஆணையத்துடன் மட்டும் கூட்டணி வைத்தால் போதும் என்ற தொனியில் பாஜக செயல்பட்டு வருகிறது என அப்பாவு கூறியுள்ளார்.

பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சபாநாயகர் அப்பாவு
பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சபாநாயகர் அப்பாவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 8:03 AM IST

1 Min Read

திருநெல்வேலி: ஓபிஎஸ் - முதலமைச்சரின் முதல் சந்திப்பை பார்த்து பயந்து, பாஜக கூட்டணி பிரிந்துவிட்டதாக சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.

நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்த தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு, மாணவர்களுக்கு பட்டம் வழங்கினார். நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார். அப்போது, திருப்பூரில் காவல் உதவி ஆய்வாளர் படுகொலை குறித்து அவரிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த அப்பாவு, “அதிமுக எம்எல்ஏவிடம் வேலை பார்ப்பதால்தான், உதவி ஆய்வாளரை கொலை செய்வதற்கு துணிச்சல் வந்துள்ளது” எனக் கூறினார்.

அதேபோல, பாஜகவின் கூட்டணி நிலைப்பாடு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அப்பாவு, “பாஜகவுக்கு மற்ற யாருடனும் கூட்டணி தேவையில்லை. தேர்தல் ஆணையத்துடன் கூட்டணி வைத்திருந்தாலே போதும் என்ற தொனியில் செயல்பட்டு வருகிறது. அதனால்தான், பாஜக மாநிலத் தலைவரான நயினார் நாகேந்திரனுக்கு மத்திய அரசுக்கு ஏற்றாற்போல வேஷம் போடவேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால்தான் திமுகவை அவர் விமர்சித்து வருகிறார்” என்றார்.

பின்னர், ஸ்டாலின் - ஓபிஎஸ் சந்திப்பு குறித்து கேட்டபோது, “முதலமைச்சர் நடைபயிற்சியின் போது அவரை ஓபிஎஸ் சந்தித்ததையே பாஜகவால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை. ஒரு சந்திப்புக்கு பயந்தே கூட்டணி பிரிந்துவிட்டது. பாஜகவை பொருத்தவரை, ஒருவரை கூட்டணியில் சேர்க்க வேண்டுமானால் முதலில் ஆசை வார்த்தை கூறுவார்கள். அடுத்து அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறை மூலமாக அச்சுறுத்தி, பின்னர் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு நேர்ந்ததை போல அவமானப்படுத்துவார்கள்” என்றார்.

வட மாநிலத்தவர்களுக்கு தமிழகத்தில் வாக்குரிமை கொடுக்க போவது குறித்த கேள்விக்கு, “கர்நாடகாவின் ஒரு தொகுதியில் மட்டும் 1 லட்சம் பேருக்கு மேல் போலி வாக்காளர்கள் சேர்த்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஆனால் இதுகுறித்து நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வியே கேட்கக்கூடாது என ஆளுங்கட்சியினர் கூறி வருகிறார்கள்.

சொல்லப்போனால் நாடாளுமன்றத்திற்கு பிரதமர் வருவதே இல்லை. தேர்தல் ஆணைய நடவடிக்கை குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க மறுக்கின்றனர். இதனை சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொண்ட ஆர்எஸ்எஸ், இதுபோல் போலி வாக்காளர்களை சேர்த்து சதி செய்து வருகிறது” என அப்பாவு தெரிவித்தார்.

