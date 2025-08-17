ETV Bharat / state

"தவெக தலைவர் விஜய் இன்னும் அரசியலில் பங்கு பெறவில்லை" - ஜான் பாண்டியன் கருத்து - JOHN PANDIAN

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீண்டும் இணைவது குறித்து தலைமை தான் முடிவெடுக்கும் என்று தமமுக தலைவர் ஜான் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

Published : August 17, 2025 at 5:16 PM IST

தேனி: நடிகர் விஜய் கட்சி தான் தொடங்கியிருக்கிறார், இன்னும் அவர் அரசியலில் பங்கு பெறவில்லை. அவரின் செயல்பாடுகளை மக்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள் என தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத் தலைவர் ஜான் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் தேனி கிழக்கு மாவட்ட கட்சி அலுவலகம் பங்களாமேடு பகுதியில் இன்று திறக்கப்பட்டது. இதில் அக்கட்சியின் தலைவர் ஜான் பாண்டியன் கலந்துகொண்டு அலுவலகத்தை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் 25 ஆம் ஆண்டு நிறைவு, அகில இந்திய வேளாளர் பட்டியல் இனத்திலிருந்து வெளியேற்றம் குறித்து திண்டுக்கல்லில் வருகிற 24-ஆம் தேதி மிகப்பெரிய மாநாடு நடத்த உள்ளோம். இதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறேன்” என்று ஜான் பாண்டியன் கூறினார்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் ஓபிஎஸ் மீண்டும் இணைவது குறித்த கேள்விக்கு, “ தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீண்டும் இணைவது குறித்து கூட்டணியின் தலைமை தான் முடிவு எடுக்க முடியும்.” என பதில் அளித்தார்.

ஜான் பாண்டியன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, “ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துவிட்டது. ஆனால், மாநில அரசு ஏன் தயங்குகிறது? என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் தான் கேட்க வேண்டும்" என்றும் அவர் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: "இந்தியாவின் திசைகாட்டியே தமிழ்நாடு தான்" - தருமபுரியில் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

மேலும், "தேவேந்திர குல வேளாளரை பட்டியல் இனத்திலிருந்து வெளியேற்ற வலியுறுத்தி தேனியில் சீமான் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார். இதுதொடர்பாக யார் ஆதரவு தெரிவித்தாலும் அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்," என்றார்.

அத்துடன், "நடிகர் விஜய் இன்னும் அரசியலில் பங்கு பெறவில்லை. அரசியல் கட்சி தான் தொடங்கியிருக்கிறார். இன்னும் ஒரு தேர்தலில் கூட போட்டியிடவில்லை. அவரின் செயல்பாடுகளை மக்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள். தமிழக முழுவதும் 5 லட்சம் ஏக்கர் பஞ்சமி நிலங்கள் உள்ளன. இதனை ஆக்கிரமிப்பு செய்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் அரசு ஏன் மௌனமாக இருந்து வருகிறத என தெரியவில்லை." என்று ஜான் பாண்டியன் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: "இந்தியாவின் திசைகாட்டியே தமிழ்நாடு தான்" - தருமபுரியில் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

