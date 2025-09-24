ETV Bharat / state

திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா: களைகட்டிய பந்தக்கால் முகூர்த்தம்!

திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவுக்கான பூர்வாங்க பணிகள் நாளை முதல் தொடங்க உள்ள நிலையில், அதற்கான பந்தக்கால் முகூர்த்த விழா இன்று நடைபெற்றது.

பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி
பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழாக்கான பூர்வாங்க பணிகள் நாளை தொடங்கப்பட உள்ள நிலையில் இன்று பந்தக்கால் முகூர்த்த விழா வெகுசிறப்பாக நடைபெற்றது.

தமிழகத்தில் இந்துக்களால் வெகுசிறப்பாக கொண்டாடப்படும் திருவிழாக்களுள் ஒன்று திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா. பொதுவாக இந்த திருவிழா நவம்பர் – டிசம்பர் (கார்த்திகை) மாதத்தில் நடைபெறும். பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவானது கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி தெப்பல் உற்சவத்துடன் நிறைவு பெறும்.

மேலும் திருவிழா நடைபெறும் 10 நாட்களும் பஞ்சமூர்த்திகள் பல்வேறு வாகனங்களில் மாடவீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பர். அதில், 6 ஆம் நாள் இரவு பஞ்சமூர்த்திகள் வெள்ளி தேரிலும், 7ஆம் நாளில் மரத்தேரிலும் எழுந்தருளும் தேர் திருவிழாவும் நடைபெறும். விநாயகர் தேர், முருகர் தேர், அண்ணாமலையார் தேர், அம்மன் தேர், சண்டிகேஸ்வரர் தேர் என தினந்தோறும் 5 தேர்களும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அண்ணாமலையார் கோயில் மாடவீதியில் வலம் வரும்.

இவ்விழாவின் உச்ச நிகழ்வாக பரணி தீபம் மற்றும் மகா தீபம் ஏற்றப்படும். தொடர்ந்து 10வது நாள் அதிகாலை 4 மணிக்கு அண்ணாமலையார் கோயில் சாமி சன்னதி முன்பு பரணி தீபமும், மாலை 6 மணிக்கு 2,668 அடி உயரமுள்ள அண்ணாமலையார் மலையின் மீது மகா தீபம் ஏற்றப்படும். மலையே சிவனாக வணங்கப்படும் அண்ணாமலை உச்சியில் 11 நாட்களுக்கு அண்ணாமலையார் தீபச்சுடராய், தீப்பிழம்பாய் காட்சி தருவார். இந்த தீப தரிசன நாளில் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் சுமார் 35 முதல் 40 லட்சம் பக்தர்கள் 14 கிலோ மீட்டர் தூரம் உள்ள அண்ணாமலையை வலம் வந்து மகா தீபத்தை வணங்கி செல்வர்.

பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கார்த்திகை தீபத் திருவிழா, 2025, நவம்பர் மாதம் 21 ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் மாதம் 7 ஆம் தேதி நிறைவு பெறுகிறது. தீபத் திருவிழாவுக்கான பூர்வாங்க பணிகள் நாளை (செப்.25) தொடங்க உள்ளன. இதனை முன்னிட்டு இன்று புதன்கிழமை பந்தக்கால் முகூர்த்த விழா நடைபெற்றது. இன்று காலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் உள்ள சம்பந்த விநாயகர் சன்னதியில் விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, பந்தக்காலிற்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் காட்டப்பட்டன.

தொடந்து அண்ணாமலையார் கோயில் ராஜகோபுரம் முன்பு சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க, மங்கள வாத்தியங்கள் இசைக்க, காலை 6 மணிக்கு மேல் 7.30 மணிக்குள் கன்யா லக்னத்தில் பந்தக்கால் முகூர்த்த விழா நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் தர்ப்பகராஜ், அண்ணாமலையார் கோயில் தக்கார் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம், இணை ஆணையர் பரணிதரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

