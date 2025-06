ETV Bharat / state

பெங்களூரில் நடந்த ஆர்.சி.பி கொண்டாட்டம் - 28 வயது திருப்பூர் இளம்பெணுக்கு நேர்ந்த துயரம்! - RCB FANS CELEBRATION STAMPEDE

கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த தமிழ் பெண் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : June 5, 2025 at 9:48 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 9:57 AM IST 2 Min Read

திருப்பூர்: பெங்களூருவில் நடந்த ஆர்சிபி வெற்றி கொண்டாட்டத்தின்போது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களில் திருப்பூரைச் சேர்ந்த 28 வயது பெண்ணும் ஒருவர் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நடப்பாண்டிற்கான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டி ஜூன் 3 அன்று நடைபெற்றது. இதில் பஞ்சாப் கிங்க்ஸ் அணியை வீழ்த்திய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி அபார வெற்றி பெற்று 18 ஆண்டுகள் காத்திருப்புக்கு பின்னர், தனது முதல் கோப்பையை வென்றது. முண்டியடித்த ரசிகர் கூட்டம்

இந்த நிலையில், கோப்பையை வென்றதற்கான வெற்றி கொண்டாட்டம் மற்றும் பாராட்டு விழா நேற்று (ஜூன் 4) மாலை பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதற்காக, மாலை 5 மணியளவில் ஆர்சிபி அணியின் கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி உள்ளிட்ட வீரர்கள் வருவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பில், ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் மைதானத்திற்கு வெளியே திரண்டனர். அதனால், சின்னசாமி மைதானத்திற்கு வெளியே இருந்த சாலையே மக்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழிந்தது. அதாவது, மைதானத்தில் 35 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே இருக்க முடியும் என்ற பட்சத்தில், விதான் சௌதா முன்பு ஒரு லட்சம் பேரும், சின்னசாமி மைதானம் முன்பு 3 லட்சம் பேரும் கூடியனர். அதில் டிக்கெட் இல்லாத ரசிகர்களும் திரண்டதால் கடும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. அதில் சுவாசிக்க முடியாமல் பலர் மயங்கி விழுந்தனர். அப்படி தரையில் விழுந்தவர்களை மற்றவர்கள் மிதித்ததில், 11 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். திருப்பூர் பெண் உயிரிழப்பு

இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணும் உயிரிழந்துள்ளார். திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையை சேர்ந்த விவேகானந்தா வித்யாலயா பள்ளி தாளாளரான மூர்த்தியின் மகள் காமாட்சி தேவி கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளார். 28 வயதான காமாட்சி தேவிக்கு தற்போது வரை திருமணமாகவில்லை. இவர் பெங்களூரு ராமமூர்த்தி நகரில் தங்கி, அமேசான் இந்தியா நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

