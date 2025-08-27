ETV Bharat / state

அமெரிக்க வரிவிதிப்பால் திருப்பூர் தொழில்துறைக்கு சிக்கல்: மாதம் ரூ. 2000 கோடி வர்த்தக இழப்பு ஏற்படும் அபாயம்! - US TAX AFFECTS TIRUPPUR EXPORTS

அமெரிக்க வரி விதிப்பை சரிசெய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பூர் பின்னலாடை தொழில்
திருப்பூர் பின்னலாடை தொழில் (Etv Bharat Tamil Nadu)
Published : August 27, 2025

திருப்பூர்: அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்தியாவின் மீது விதித்த 50 சதவீத அபராத வரி காரணமாக திருப்பூர் பின்னலாடை தொழில்துறையினர் கடும் சிக்கலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இதனால் மாதத்துக்கு 2 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வர்த்தக இழப்பு ஏற்படும் என்று அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் 68% தமிழ்நாட்டின் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்துதான் நடக்கிறது. 1980- 90களில் இங்கு அசுர வளர்ச்சியடைந்த பின்னலாடை ஏற்றுமதி தொழிலானது, கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா உள்ளிட்ட மேற்கத்திய நாடுகளில் சந்தைகளை வசப்படுத்தி, தற்போது ஆண்டுக்கு 46 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் என்ற அளவில் ஏற்றுமதி நடக்கிறது.

இதில் கிட்டத்தட்ட 40% அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. சொல்லப்போனால், அமெரிக்க ஏற்றுமதியை நம்பி மட்டுமே சில நூற்றுக்கணக்கான பின்னலாடை நிறுவனங்களும், லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களும் உள்ளனர். இந்நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் விதித்த 50% அபராத விதியானது திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்களை கடுமையாக பாதித்திருக்கிறது.

நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட இறக்குமதி

இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்வதற்காக ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஆர்டர்களுக்கு 25 சதவீத வரி ஒரு மாதமாக இருந்து வந்த நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 27) முதல் 50 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டு அமலுக்கு வருகிறது. இதனால் சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக பெறப்பட்ட பின்னலாடை ஏற்றுமதிக்கான ஆடைகளை பழைய விலையில், பெற்று விற்பது என்பது அமெரிக்க இறக்குமதியாளர்களுக்கு இயலாத விஷயமாகி விட்டது.

திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்க துணைத்தலைவர் குமார் துரைசாமி
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்க துணைத்தலைவர் குமார் துரைசாமி (Etv Bharat Tamil Nadu)
அதாவது, கடந்த இரு மாதங்களுக்கு முன்னர் திருப்பூரில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பின்னலாடை ஒன்றை 10 டாலருக்கு விற்ற ஒரு இறக்குமதியாளர், தற்போது டிரம்ப் விதித்த 50 சதவீத வரி காரணமாக, இன்று முதல் அதை 16 முதல் 18 டாலர் மதிப்பில்தான் விற்க முடியும். இந்த விலையேற்றத்தால் இந்திய பின்னலாடை துணிகளை அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யாமல் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர்.

இறக்குமதி வர்த்தகர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை?

ஒரு பக்கம் அமெரிக்க இறக்குமதியாளர்களுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டிருப்பது போல, மற்றொரு பக்கம் திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதன்மூலம் திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்களில் தினசரி 500 கோடி ரூபாய் முதல் 700 கோடி ரூபாய் உடனடி இழப்பு ஏற்படும் என்று திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்க துணைத்தலைவர் குமார் துரைசாமி கூறுகிறார்.

திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் மற்றும் உற்பத்தியாளர் சங்க தலைவர் முத்துரத்தினம்
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் மற்றும் உற்பத்தியாளர் சங்க தலைவர் முத்துரத்தினம் (Etv Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து நம்மிடம் பேசிய அவர், “அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பானது திருப்பூர் பின்னலாடைத் தொழிலை நேரடியாக பாதிக்கும். இதனால் சில நிறுவனங்கள் நேரடியாகவும், சில நிறுவனங்கள் மறைமுகமாகவும் பாதிக்கப்படும். எனவே ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி பாதி உற்பத்தியில் இருக்கிற ஆடைகள் குறித்தும், வரி விதிப்பால் ஏற்படும் இழப்பை எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்வது என்பது குறித்தும் இறக்குமதி வர்த்தகர்களிடம் பேசி வருகிறோம்.

எனினும், இந்த நிலை நீடித்தால் 2 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வர்த்தக இழப்பு ஏற்படும். மாற்றுச்சந்தைகளை தேடும் வரை இந்த நிலை நீடிக்கக்கூடும்” என்றார்.

அமெரிக்க வரி விதிப்பின் தாக்கம் குறித்து பேசிய திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் மற்றும் உற்பத்தியாளர் சங்க தலைவர் முத்துரத்தினம், “அமெரிக்கா நம்மீது விதித்துள்ள வரியானது போட்டி நாடுகளுக்கு சாதகமாக அமையும். இதனால் திருப்பூரின் ஏற்றுமதி பாதிக்கப்படும். புதிய நாடுகளுடன் வரியில்லா ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவுடன் இந்த வரியை நீக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தவேண்டும். அரசும் சலுகைகள் வழங்க வேண்டும்” என்றார்.

