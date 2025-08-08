Essay Contest 2025

மருத்துவரின் தாயிடம் தங்க சங்கிலியை பறிக்க வந்த நபர்: லாவகமாக பிடித்த போலீசார்! - TIRUPATTUR ROBBERY

உடல்நிலை சரியில்லை மருத்துவர் இருக்கிறாரா? என கேட்டு வீட்டில் தனியாக இருந்த மருத்துவரின் தாயிடம் நூதன முறையில் தங்க சங்கிலியை பறிக்க முயன்ற நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சி
சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 8, 2025 at 3:23 PM IST

திருப்பத்தூர்: வீட்டில் தனியாக இருந்த மருத்துவரின் தாய் கழுத்தை நெரித்து அவர் அணிந்திருந்த தங்கச் சங்கிலியை மர்ம நபர் பறிக்க முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாணியம்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆம்பூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜாய்சி. ஓய்வு பெற்ற செவிலியரான இவர் தனது மகனுடன் வசித்து வருகிறார். மகன் சித்த மருத்துவராக இருந்து வரும் நிலையில் காலை நேரத்தில் மருத்துவமனைக்கு செல்வது வழக்கம். அப்போது, ஜாய்சி வீட்டில் தனியாக இருப்பார். இதனை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர் ஒருவர் ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி காலை ஜாய்சி வீட்டில் தனியாக இருப்பதை அறிந்து கதவை தட்டி உடல்நில குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது, மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார். ஜாய்சி மருத்துவர் வீட்டில் இல்லை என கூறியதை தொடர்ந்து அவர் அங்கிருந்து கிளம்பியுள்ளார்.

தொடர்ந்து, அதே நபர் மாஸ்க் மற்றும் தலையில் தொப்பி அணிந்து மீண்டும் மதியம் 3 மணியளவில் கதவைத் தட்டி மருத்துவர் இல்லையா? என கேட்டுள்ளார். அதற்கு ஜாய்சி இல்லை என கூறிய நிலையில் அந்த நபர் அதே கண்டு கொள்ளாமல் அத்துமீறி வீட்டுக்குள் நுழைந்துள்ளார். பின், ஜாய்சி கழுத்தில் அணிந்திருந்த நகைகளை பறிக்க முயன்றுள்ளார். இதனால், பதற்றமடைந்த ஜாய்ஸி கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். பின், அந்த நபர் ஜாய்ஸியின் கழுத்தை நெரிக்க தொடங்கியுள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட திருப்பதி
கைது செய்யப்பட்ட திருப்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஜாய்ஸியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு வீட்டின் மேல் தளத்தில் குடியிருக்கும் நபர் ஓடி வந்து பார்த்துள்ளார். அப்போது மர்ம நபர் ஜாய்ஸியின் கழுத்தை நெரித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டு அவர் கூச்சலிட்டு உள்ளார். அதைக் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் விரைந்து ஓடி வந்தனர். சுதாரித்துக் கொண்ட மர்ம நபர் வீட்டில் இருந்து வெளியேறி தெருவில் நிறுத்தி வைத்திருந்த அவரது இரு சக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றார்.

பின், இந்த சம்பவம் குறித்து வாணியம்பாடி நகர காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார் முதற்கட்ட விசாரணையாக சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தினர். சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது ஆந்திர மாநிலம் தேவராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த திருப்பதி என்பது தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுப்பட்டு வந்த போலீசார் திருப்பதியை கைது செய்தனர்.

சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
பின், அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், திருப்பதி கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கள்ளச்சாராயம் வியாபாரம் செய்து வந்ததாகவும் அதனை காவல் துறையினர் முடக்கியதால் தற்போது கொள்ளைச் சம்பவங்களில் ஈடுப்பட்டு வருவதாகவும் கூறியுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து திருப்பதி மீது வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர். அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

