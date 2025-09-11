திருப்பத்தூரில் கிணற்றில் மிதந்த சடலம்! 'பகீர்' பின்னணி என்ன?
தொழிலாளி ஒருவரை கொலை செய்து, கிணற்றுக்குள் வீசி சென்ற வடமாநிலத்தவர் இருவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
திருப்பத்தூர்: பண்ணையில் வேலை செய்து வந்த தொழிலாளி கிணற்றில் காயங்களுடன் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் டவுன் பகுதியை சேர்ந்தவர் அஷ்கர் பாஷா. இவர் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக மனைவியை பிரிந்து தனிமையில் வாழ்ந்து வரும் நிலையில் பண்ணை ஒன்றில் மாடு, ஆடு, கோழிகளை வளர்க்கும் வேலை செய்து வந்தார்.
இவர் வேலை செய்யும் பண்ணையின் உரிமையாளர் அரங்கல்துருகம் பகுதியை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கலீல். இவர் வெளியூரில் இருப்பதால் பண்ணையின் பொறுப்புகள் அனைத்து அஷ்கர் பாஷா வசம் இருந்தது. ஆகையால் அஷ்கர் பாஷா பண்ணையில் உள்ள வீட்டிலேயே தங்கி வேலை செய்து வந்தார். தினமும் அவரது தாய் மற்றும் தந்தையுடன் தொலைபேசியில் பேசுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார்.
இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அஷ்கர் பாஷா பெற்றோர்களுக்கு செல்போனில் தொடர்பு கொள்ளாத நிலையில், சந்தேகமடைந்த அவர்கள் பண்ணைக்கு வந்துள்ளனர். அப்போது பண்ணையில் அஷ்கர் பாஷா இல்லை. மேலும் அவரது இரு சக்கர வாகனம், செல்போன் காணாமல் போனதும் தெரிய வந்தது. மேலும், அவருடன் வேலை செய்து வந்த உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த இரண்டு தொழிலாளர்களும் இல்லை. அதனால், ஏதோ விபரீதம் நடந்திருப்பதை யூகித்த அஷ்கர் பாஷாவின் பெற்றோர்கள் உடனடியாக இது குறித்து உமராபாத் காவல் துறையினரிடம் புகார் அளித்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை பண்ணையில் உள்ள கிணற்றில் இருந்து துற்நாற்றம் வீச தொடங்கியது. அக்கம் பக்கத்தினர் அங்கு வந்து பார்த்த போது கிணற்றில் அஷ்கர் பாஷாவின் உடல் மிதந்து கொண்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். பின் இது குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
அந்த தகவலின் பேரில் உமராபாத் காவல் துறையினர் மற்றும் ஆம்பூர் தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்தனர். பின், உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் தீவிர விசாரணையில் இறங்கினர்.
விசாரணையில் பண்ணையில் வேலை செய்து வந்த இரண்டு வடமாநில தொழிலாளர்கள் சேர்ந்து அஷ்கர் பாஷாவை கொலை செய்து கிணற்றுக்குள் வீசிச் சென்றது தெரிய வந்தது. மேலும் இருவரும் தலைமறைவாக உள்ள நிலையில் அவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இருப்பினும் கொலைக்கான காரணம் என்ன? அஷ்கர் பாஷாவுக்கும், அந்த இரண்டு நபர்களுக்கு ஏற்கனவே சண்டை ஏற்பட்டு முன் விரோதம் ஏதேனும் இருந்ததா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.