திருப்பத்தூர்: 10 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த ஆம்பூர் கலவர வழக்கில் 22 பேருக்கு சிறைத் தண்டனையும், ரூ.24 லட்சம் அபராதமும் விதித்து திருப்பத்தூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. மேலும், இந்தக் கலவரத்தில் காயமடைந்த போலீசாருக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்காக, முன்னாள் எம்எல்ஏ அஸ்லாம் பாஷாவின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்யவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
வேலுார் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டாவை அடுத்த குச்சிப்பாளையத்தை சேர்ந்த பவித்ரா (25) என்பவர், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு மே 24ஆம் தேதி மாயமானார். இதையடுத்து, அவரை மீட்டுத் தரக் கோரி அவரது கணவர் பழனி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக, பள்ளிக்கொண்டா காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த மார்ட்டின் பிரேம்ராஜ், சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஆம்பூரைச் சேர்ந்த ஷமில் அகமது (26) என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தினார். பின்னர் வீடு திரும்பிய ஷமீல் அகமதுவுக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஷமீல் அகமது சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதியைச் சேர்ந்த 700-க்கும் மேற்பட்டோர் ஆம்பூர் டவுன் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு ஷமீல் மரணத்தில் தொடர்புடைய காவல் அதிகாரிகளை கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, இன்ஸ்பெக்டர் மார்ட்டின் பிரேம்ராஜ், சிறப்பு சப்இன்ஸ்பெக்டர் சபாரத்தினம், காவலர் நாகராஜ், ஐய்யப்பன், முரளி, சுரேஷ், முனியன் ஆகிய 7 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
கலவரமாக வெடித்த போராட்டம்
ஆனால், ஷமீல் மரணத்திற்கு காரணமான 7 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தால் மட்டும் போதாது, அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி, கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 27ஆம் தேதி ஆம்பூர் - சென்னை - பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்டோர் ஒன்று திரண்டு வன்முறையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த பேருந்து, லாரிகள் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மீது கற்கள் வீசப்பட்டன. மேலும், பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவலர்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதில், அப்போதைய வேலுார் எஸ்பியாக இருந்த செந்தில்குமாரி படுகாயம் அடைந்தார்.
191 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
இந்த கலவரத்தில் 15 பெண் காவலர்கள் உட்பட 54 பேர் படுகாயமடைந்தனர். இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கிய கலவரம், நள்ளிரவு ஒரு மணிவரை நீடித்ததில், 30-க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள், லாரிகள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன. பின்னர் நிலைமை கட்டுக்குள் வந்ததை தொடர்ந்து, கலவரம் தொடர்பாக 191 பேர் மீது 12 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், 100-க்கும் மேற்பட்டோரை கைது செய்தனர்.
10 ஆண்டுகள் கழித்து தீர்ப்பு:
தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. பின்னர், இவ்வழக்கில் கைதான 118 பேருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது. இதனிடையே, கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில், கடந்த 26ஆம் தேதி தீர்ப்பு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தீர்ப்பு ஆக.28 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
அதன்படி, திருப்பத்தூர் மாவட்ட நீதிபதி மீனாகுமாரி நேற்று (ஆக.28) தீர்ப்பு வழங்கினார். அதில், ஆம்புர் கலவர வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட 191 பேரில் 161 பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, 22 பேர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.
22 குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை விவரம்:
|பெயர்
|சிறை தண்டனை
|பைரோஸ்அகமது (6 பிரிவின் கீழ் வழக்குபதிவு)
|13 ஆண்டுகள்
|ஆம்பூர் முன்னாள் எம்எல்ஏ அஸ்லம் பாஷா
|உயிரிழப்பு
|முனீர்
|16 ஆண்டுகள்
|இர்ஷாத் அஹமத், முகமது பயாசன், பைசூர் அஹமத்
|6 ஆண்டுகள்
|அத்திக் அஹமத்
|13 ஆண்டுகள்
|முகமது அப்சல், அமானுல்லா, பயாஸ் அஹமத், சஜித் அஹமத், முகமது இஸ்மாயில், சுஹேல் அஹமத், சிக்கந்தர், சிக்கந்தர், பைசூர் அகமது
|9 ஆண்டுகள்
|நவீத் அஹமத்,அயாஸ் பாஷா
|12 ஆண்டுகள்
|ஜான் பாஷா
|16 ஆண்டுகள்
|இக்பால் அகமது, இம்ரான், சமியுல்லா, தபரீசுக்கு
|9 ஆண்டுகள்
இழப்பீடு:
தொடர்ந்து, கலவர கும்பலால் தாக்கப்பட்டு படுகாயம் அடைந்த காவலர் விஜயகுமாருக்கு ரூ.10 லட்சம், பெண் காவலர் ராஜலட்சுமிக்கு ரூ.10 லட்சம், பாதிக்கப்பட்ட சாட்சிகள் 10 பேருக்கு தலா ரூ. 1 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். இழப்பீட்டை மாவட்ட எஸ்பி சியாமளாதேவி தமிழக அரசிடம் இருந்து ஒரு மாத காலத்திற்குள் பெற்று தரவும் உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இந்த இழப்பீடு தொகையை குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த ஆம்பூர் முன்னாள் எம்எல்ஏ அஸ்லாம் பாஷாவின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்து, அதன் மூலம் அந்த தொகையை பெற்று வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார். அதன்படி, மொத்தம் 22 பேருக்கும் ரூ. 4 லட்சத்து 22 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.